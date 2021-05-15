台灣當局對回歸後的香港，是唯恐天下不亂，唯恐香港的反對派反共不積極，他們知道北京擬以香港「一國兩制」和長期繁榮穩定為樣辦，吸引台灣接受「和平統一」。然而，他們從來不相信中共，不相信中共能真的實施「一國兩制」，他們認為這都是中共的「統戰陰謀」。

比這種不相信更讓台灣拒絕統一和「一國兩制」的，是台灣一向認為自己是「主權獨立的國家」，這是台灣從一開始就抗拒「一國兩制」的根本原因。香港回歸前的過渡期，出於對中共的「高度不信任」，對97回歸後的「高度防範」，台灣當局就部署「撤資」，台灣在香港經營頗久的政治、經濟、工商工會、文化、教育、媒體影響力迅速萎縮。

回歸之初，在香港反對派中還有「親台力量」，立法會中也有這樣的議員，「親台團體」也在選舉中有所表現，每到「雙十」，還搞活動，廣邀「香港各界人士」赴台參加「國慶」，然而沒多久，立法會和反對派中已鮮見「親台人士」。台灣當局對香港實施「一國兩制」會怎樣，大致上是吃瓜看客的心態。而香港的反對派發現台灣「民主化」、「政黨輪替」後，他們可從台灣學到很多東西，可學在議會裏大鬧天宮，為反而反；可學怎麼在選舉中抹黑對手，搶奪選票，學會怎麼把政壇和社會搞亂，渾水摸魚，乘亂奪權，學會怎麼成為一個厚顏無恥的政客。

於是每逢台灣的選舉，香港的反對派就成群結隊往台灣「觀選」，和台灣的各式政客，尤其是主張「台獨」、最會在選戰中「胡作非為」的政客打得火熱。漸漸的，港人發現，香港的反中亂港政客在立法會中的表現，在香港選舉中的表現愈來愈「台灣化」。不僅如此，香港反中亂港政客總指揮黎智英主辦的媒體也「大有長進」，更加瘋狂的製造假新聞、誣陷誹謗、肆意抹黑，謊言滿天飛。他們確信，把社會和人的思想搞得愈亂愈好、愈亂就愈有利於他們亂中奪權；而香港愈亂，台灣方面就愈有大把說詞抗拒統一，圖謀「台獨」。