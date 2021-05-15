好夢由來最易醒。反對派利用反修例黑暴，在前年區議會選舉中奪取大部分席位，因此得意忘形，提出35＋計劃，企圖再下一城攻陷立法會，以達到攬炒目的。沒想到被《港區國安法》擊碎好夢，多名頭面人物固然淪為階下囚，那班政治小學雞也惶惶不可終日。隨着宣誓條例草案日前獲立法會三讀通過，所有區議員除了必須宣誓和承擔違反誓言的法律後果，而且可能被追討所有薪津，隨時吃不了兜着走，看他們還能囂張到幾時？

君不見，相關條例通過前已有不少反對派區議員作鳥獸散，有的「辭職保平安」，有的則因入獄而喪失議席，來也匆匆，去也匆匆。也許是兔死狐悲，也許覺得好日子即將到頭，深水埗區議會多名議員竟在會議期間公然飲紅酒，頗有「今宵離別後，何日君再來」的味道，將反對派醜態暴露無遺。其實，當他們不務正業，將區議會變成宣揚黑暴和港獨的平台，甚至禁錮政府官員，就應該料到遲早會有這一天。

筆者早就說過，反對派最大毛病就是狂妄無知，一直高估自己的能力，低估中央的決心。他們將中央的忍耐視為懦弱，以為攬炒香港就可以迫使中央讓步，以為有洋人撐腰就可以成功奪權。殊不知中央的忍耐是有限度的，有些事可以妥協，有些事不能退讓，尤其是涉及國家主權安全的原則問題，從來沒有退讓空間。反對派貪勝不知輸，得寸進尺，以卵擊石，下場也就可想而知。

宣誓條例實施後，有人估計最終會有約20%反對派區議員離任，即約達80人。實際上，以反對派總共擁有約380個議席計，只有80人離任顯然太少了。這班政治小學雞大多是不學無術，既不熟悉議會規則，亦無心服務居民，根本沒有資格當議員，讓他們留在區議會，只能繼續禍害社會。

一不做，二不休，港府既然要撥亂反正，就不能拖泥帶水。