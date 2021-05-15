香港政府部門許多都是小事辦不好，大事辦不到。其中一個部門與民生息息相關的就是食環署，包括食物安全及環境衞生，食環署都有責任監察以及執法，但這個部門醜聞不絕，屢被揭發員工偷懶蛇王，前署長劉利群不用問責，反而仕途蒸蒸日上，升職加薪，所以下屬見了這個樣子，當然也不會認真，但求每個月頭準時出糧。

食環署的臭史，真是天天新款，自己政府部門也看不過眼。最近申訴署又指摘食環署管理公廁方面一塌糊塗，民生無小事，公廁雖然說出來難登大雅之堂，但是人有三急，「辦大事」重要性，相信大家都明白。然而當你走進一個公廁裏面，污糟邋遢，若跌一跤在裏面隨時滿身污垢，甚至感染病毒，在疫情下更加需要清潔衞生的廁所。

申訴署發表的報告批評，多區公廁的衞生環境惡劣，垃圾多、地面濕滑，食環懶得理會公廁設施殘舊，隔17年才翻新，承辦商處理維修拖延4個月也只是罰54元，就連賠償罰則亦是無牙老虎。政府沒有增撥資源翻新嗎？當然不是，香港政府最不乏錢，最喜歡當冤大頭，公廁有錢翻新，但進度緩慢，竟然需時3至5年才完成翻新，大哥，忍數分鐘都困難，還要市民忍幾年？很多公廁每天使用率達300人次甚至3,000人次，政府根本是虐待市民。

如果遊客來到，就算其他設施美輪美奐，只要進入公廁，嚇個半死，臭到暈低，甚麼印象分也大減，不要談甚麼振興旅遊業了。大家如果去過日本、台灣旅行，一定會對當地衞生間廁所的清潔留下非常好的印象，香港政府的官員真的是腦便秘，霸着茅坑不拉屎，腦袋想不出好主意，口裏說不出甚麼好話，只懂放屁，從來不能夠解決真正大事。部分署長局長甚至司長連管廁所的能力都沒有，遺臭萬年是必然了。