自從2019年黑暴企圖「攬炒」香港以來，不少市民慘遭「起底」，而針對政治人物、警員及其家屬的情況尤為惡劣。至少約3,200名警員及家屬的個人資料曾被公開。

根據私隱公署資料，自2019年6月至2021年4月，該署亦接獲或主動發現超過5,700宗涉及「起底」的投訴，可見起底情況極為猖獗。惟現行私隱條例的規管不足，有如「無牙老虎」，未能有效打擊「起底」的惡行。

自修例暴亂至今，攬炒派將「起底」行為「武器化」，針對各立場的政治人物、警隊及其家人、普羅大眾的「起底」行為層出不窮，當事人承受的心理傷害及壓力非筆墨所能形容。「起底」惡行於社會散播恐慌，嚇怕市民，引來彼此的猜忌與仇恨，吞噬大眾對法律及社會秩序的信心，最終只會招致文明社會撕裂乃至瓦解。

就別有用心的人士把個人資料「武器化」，最好的反制方法便是治亂世用重典。政府11日向立法會遞交文件，建議修訂《個人資料（私隱）條例》，將起底刑事化。修例建議未經同意披露當事人資料，導致當事人或其家人蒙受心理傷害，即屬犯罪，並建議一經循公訴程序定罪，可處罰款100萬元及監禁5年；當局亦建議，從4方面擴大私隱專員權力，包括刑事調查和檢控權力，准進入處所檢取文件或物品，有權指示網絡平台在限期內糾正，及為預防大規模「起底」可向法庭申請禁制令等。

香港的立法建議已算是「遲來的正義」，部分海外國家與地區早已相應地加強立法保障私隱，並就「起底」行為作出規管。新西蘭2015年制訂《有害電子訊息法》，規定如任何人意圖發布電子訊息內容以傷害他人，即屬犯罪；新加坡2019年提出了新修訂的《防止騷擾法》，建議將「起底」及網絡欺凌納入刑事罪行，可處罰款、監禁。歐盟《通用數據保障條例》中的被遺忘權，則容許歐洲公民要求網絡公司移除有關被侵權者的負面訊息；內地亦修訂未成年人保護法，家長可要求網絡公司刪除被洩露的未成年人資訊。

是次政府修例建議雖千呼萬喚始出來，但亡羊補牢，未為晚也，期望政府盡快進行立法工作，讓市民個人私隱得到應有的保障。惟筆者認為起底本質就是錯誤的行為，條例須證明當事人或其家人「蒙受心理傷害」才構成犯罪元素實非必要，亦不合理，而近年不同行業亦出現大型個人資料外洩事故，期望政府能盡快全面檢討及修訂個人私隱條例。