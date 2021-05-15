本港新冠疫情漸告緩和，清零在望，但亞洲區的疫情卻反覆惡化，如同黑雲壓頂。「風暴」重災區當然是印度，其毗鄰的尼泊爾亦告淪陷，其他南亞國家恐怕無法獨善其身；亞洲先進國家如日本的疫情同告反彈，單日確診逾7,000宗，東奧能否如期舉行添上陰霾；南韓單日新增逾700宗，也是比前大增；新加坡樟宜機場感染群組則持續擴大，原定本月26日與香港重啟的旅遊氣泡多數泡湯；台灣疫情持續嚴峻，昨日新增29宗確診，再創新高，港府急急煞停台灣入境者的家居檢疫安排，回復到指定酒店檢疫。

事實擺在眼前，新冠病毒極之狡猾，變種病毒更難遏止，即使接種疫苗也抵擋不住，何況許多地方的接種疫苗進度並不理想，南亞國家更是極度欠缺疫苗。作為世界第一強國和全球霸主，美國對於別國被病毒攻陷冷眼旁觀，堅持囤積疫苗和禁止疫苗原材料出口，對盟友印度也是口惠實不至，至今僅提供呼吸機及保護物資等，杯水車薪；反觀中國則不吝伸出援手，至今已為逾80個國家及地區捐出疫苗。美國只能恨得牙癢癢，猛烈批評中國藉「疫苗外交」擴張勢力，又抹黑中國製疫苗效力不足。

其實，中國是否藉疫苗外交擴張勢力是一回事，疫苗對貧窮國家是否有用又是另一回事。毫無疑問，對於許多亞非第三世界國家來說，中國捐出疫苗不僅是雪中送炭，更猶如救命稻草，比美國為首的西方國家「口爽荷包立」好太多。美國眼紅中國搞疫苗外交，為何自己不有樣學樣，反而要扣起疫苗不出口？自己自私還不許他人慷慨，這樣的世界霸主有何認受性和說服力可言？

姑勿論如何，這一波疫潮勢必橫掃全亞洲，香港能否守得住，端視乎一班廢官是否已經瞓醒。港府取消台灣入境者的家居檢疫安排是正確的，惟推出時間又比澳門遲，證明廢官依然未醒透。