武俠小說《笑傲江湖》其中一段所描述的對象，他們的結局讓讀者覺得是活該之餘，也會覺得頗為悲壯，有點像看今天的《蘋果日報》。

話說武林中有一個青城派，平素是多幹壞事而少作善舉，他們的「四大弟子」被嘲為「青城四獸」。最可惡的是，該派覬覦林家珍藏的武學秘笈，因為種種原因，更把對方弄得家破人亡。林家剩下的獨苗林平之死裏逃生，卒之練成了家傳絕學，他決定要復仇，結果在青城派一次回山的路上，慢慢將全幫人殲滅殆盡。

林平之不是一下子全殲青城中人，而是告訴對方，你們已給我盯上，你們是罪有應得的，不可能走得掉，且看我如何一步一步將爾等結果。

整個青城派俱無還擊之力，掌門人巴巴看着眾弟子今日死數人，明日死數人，最後將輪到自己，這過程不可謂不慘烈。不過，每10個讀者之中，大抵有9個半都會認為看得痛快，更讓人相信天理昭昭、報應不爽的道理。

《蘋果日報》在香港橫行久矣，昔日他們要整治政壇中哪人，要煽動哪一場社會動亂，往往都能得其所哉，所種下的業障罄竹難書，肯定不亞於青城派。所謂「善惡到頭終有報」，如今《蘋果》的好日子已經到頭了，咱們警隊「一哥」已經發話，他會用一輩子工夫去搜羅壹傳媒的罪證，這幫人肯定逃不掉。

有傳《蘋果》要在7月1日之前關門，是耶非耶，相信該報由主管到雜役，沒有人能知道。《蘋果》何時會被了結，用甚麼形式了結，大抵京港政府以至警隊「一哥」都心中有數。情形就如林平之本人，自然知道大概會在甚麼時候殲滅青城眾獸，但他就是不把時間表告訴對方。然而，這時間表是否公布也不打緊，香港肯定有無數人，會熱切地把這部「小說」追看到底。