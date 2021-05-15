香港近年已變臭港！本報不久前曾有跨版新聞專輯，老朽看後連發幾夜噩夢！乜呢個就係「幾好都有，點捨得走」嘅香港是我家？但見舊區三無大廈邋遢到嚇死人！污水橫流，日夜播毒；煙頭天井，危機處處；曱甴老鼠逍遙遊！至於街市群鼠噬豬殼圖認真震撼，搞到老朽成大半年唔敢食紅燒肉！

庸官滅鼠無能，管廁無方，公共衞生惡劣，搞咗幾十年清潔香港運動，空氣污染成常態，天空難得浮白雲！海上又多垃圾塑膠廢料！依家又被申訴專員公署發表報告炮轟，指多區公廁衞生環境惡劣，每日平均使用率超過3,000人次嘅10大繁忙公廁，更被點名有廁所垃圾多、地面濕滑，阿哥，有「安心出行」，可唔可以有「安心出恭」、「放心殊殊」呢？

每年公廁設施需維修嘅服務需求多達逾萬個，但有維修服務竟拖延近半年都未能修妥，涉及嘅承辦商卻只被罰款54蚊，今時今日，54蚊唔夠喺茶餐廳食碟乾炒牛河，都真係驚你係老鼠啦！而每間公廁更需時約17年才獲翻新一次，冇錯，係17年！看官，你估係紫砂茶壺之陳年茶垢耶？又或者係那些著名食店嘅百年滷水汁？17年嘅尿漬點都有「餲」味喇！

有關注團體與議員批評食環署監管潔淨外判服務不力，形容政府倒錢落海，無助香港擺脫臭港之名。本報「正論」日前論之詳矣！庸官怠政，一廁之不治，一鼠捉唔到，確實係「垃圾都不如」，一如老朽再三詰問：食環署究竟有乜存在價值？一味外判又缺乏監管，攞納稅人啲錢來較飛！力不到臭不除，全港10大繁忙公廁應該每一廁有人專責清潔，3小時內要大洗一次，咁就唔會熏臭死人，地面唔再濕滑，亦可確保衞生！庸官連公廁都管唔掂，憑乜嘢𢭃天價人工？削薪一半都便宜咗佢哋，唔該自動下台！用筆錢請多幾個清潔工實際啲。