為甚麼特區政府出於好意搞所謂「大和解」，總是好心做壞事，適得其反？原因並不複雜，就是沒有吸取歷史教訓和管治經驗。

主要的失誤原因有3個。首先，誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個作為執權柄者沒有搞清楚，甚至搞錯，豈會有好結果？其次，沒有認清敵對勢力及其在港代理人的反動政治本質，不知道「子系中山狼，得志便猖狂」；其三，不敢擔當，怕遭圍攻，面面俱圓，鍾情以退讓求團結，心存僥倖，結果被「木馬屠城」告終。

中國內地有一句顛撲不破的說話：「實踐是檢驗真理的唯一標準。」用這把尺量度香港這幾年政府施政的得失，結論早已寫在牆上。律政司司長鄭若驊公開宣布終止跟進4,300萬元牽連廣泛的政治黑金案和無聲地停止繼續檢控非法佔中案約四分之三未交審的刑事案件，如此重大的空前的政治讓步，有沒有換得反中亂港和「港獨」政治勢力的大和解？答案是回報了世紀黑色暴亂性質的港版顏色革命。

政府懼怕民陣牽頭的一次又一次「反送中」大遊行，自行終止修訂《逃犯條例》，宣布壽終正寢。退縮讓步卻換來「五大訴求，缺一不可」的全港性黑色暴亂。警察執法被抹黑為「警暴」，政府退縮只驅離、不拘控，還搞甚麼社區對話，與虎謀皮。換來更暴烈、更兇殘的城市游擊戰。對中大、理大的暴動基地不果斷鎮壓，還妥協讓步接納暴徒和百多位舊電池聯署要求，如期進行區選。結果葬送愛國愛港力量幾十年服務基層的努力成果，讓區議會全面淪陷給反中亂港勢力，還未取得大和解，還未能滿足敵對勢力的欲望。結果換來「35+攬炒」的更大顛覆奪權陰謀。政府還想繼續「送好處」討好反對派，不取締、不檢控在疫情下的違反禁聚令的兩天立法會偷步初選。香港就快被「送」完！香港已沒有甚麼好送！一國兩制危若累卵。