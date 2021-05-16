世界視線：助澳洲對抗中國　華盛頓又出口術

美國國務卿布林肯日前會見澳洲外長佩恩後表示，美國不會讓澳洲獨自面對來自中國的經濟脅迫，佩恩則表示，澳洲希望與中國建立建設性關係，但不會在國家安全或主權上妥協。華府在此時此刻為坎培拉撐腰，絕非偶然。中、澳兩國近期因南海爭議等問題摩擦一再加深，中方自去年5月起加強對澳反制，包括對大麥、葡萄酒等開徵高額關稅，其後又要求國內能源企業和鋼鐵廠停止自澳洲進口煤炭，令澳洲經濟大受打擊。

事實上，澳洲部分政界人士亦意識到，澳洲配合華盛頓的指揮棒，充當反華急先鋒，經濟苦果最終還得由自己承擔，無論如何也是筆不划算的交易。澳洲前外長埃文斯為當前外交政策提出4點建議，第一條就是減少與美國的接觸以及其他的依賴，因為從現實的角度出發，美國無論是在全球的存在感、實力抑或承諾的分量，早已今非昔比。最簡單一個例子，澳洲為了配合美國反中的戰略，農民和葡萄酒商首當其衝，卻不見美國填補相關市場空白。

要美國補償澳洲對華的貿易損失，並不現實，農產品和葡萄酒市場固然如此，作為澳洲最主要出口商品的煤炭更是如此。美國煤炭本來就是澳洲的主要競爭對手，就在澳洲出口到中國的煤炭被拒收之際，美國卻抓緊此一時機，坐收漁利，根據統計，單是今年2月，美國就將30萬噸焦煤賣給中國，而在去年10月份，這個數字還是「0」。早前傳出五眼聯盟有意為澳洲「抱不平」，反擊中國對澳洲的貿易限制，如認為中方對澳洲的貿易措施出於政治目的，將採取反制行動，或購買被抵制的商品，但至今仍是只聞樓梯響，未見任何實質行動。

布林肯一句「不會丟下澳洲獨自面對中國」，說得冠冕堂皇、擲地有聲，但後續有甚麼跟進行動？是大手購入澳洲產品，還是在當地投資大型基建？美國國內問題多多，自顧不暇，對待「盟友」也就只能口惠實不至，縱容烏克蘭挑釁俄羅斯後，自己卻是「出聲不出力」，這方面的教訓實在太多，難道澳洲還要一條道走到黑？