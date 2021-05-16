功夫茶：義工汗水執垃圾　食環拒收正混蛋

山中有直樹，世上無直人。日常生活中，所遇到嘅人真係咁差？俗語話「好心着雷劈」，原來又係珍珠都冇咁真！成日聽見「保護環境，人人有責」，無非喚起保護環境，要從你我做起！之不過，原來食環署唔係咁諗噃！

呢，有義工團體向本報投訴，指幾日前曾到西貢相思灣一帶清理海岸垃圾，正打算將辛苦收集得來嘅垃圾放入食環署垃圾桶時，竟遭外判清潔工阻撓，更指「你哋嘅垃圾，你哋自己搵車運走」！有冇搞錯，食環署垃圾桶唔畀倒垃圾？咁喺公廁「爆石」使唔使自己執番啲「石」吖？食環署外判工怎麼成了土皇帝，發這麼大的官威？

是咁的：成立約3年嘅義工團體「上山下海執垃圾GoGo Clean Up」，阿哥，齋聽個名都動力十足，叻過食環署一年花幾億元都滅鼠無功啦！呢個義工隊犀利咯！最高紀錄曾單日收集逾100袋垃圾。幾日前嘅一個下晝，行動小隊一行4人喺西貢相思灣及檳榔灣一帶海域，沿途清潔海岸，收集咗成20袋垃圾，裏面有魚網、膠樽、拳套、對講機等，人說「林大甚麼鳥都有」，依家海大就乜垃圾都有！而垃圾中暗藏唔少魚鈎，一個唔覺意，隨時令人受傷！

義工隊平時訓練有素，遂用獨木舟將收集到嘅垃圾，沿海路運往相思灣沙灘，上岸後再帶到相思灣路嘅食環署垃圾桶棄置，期間遇上一隊約10多人嘅食環署外判清潔工。看官，呢班義工咁幫得手，食環署嘅外判工眼見有人咁幫自己，即使唔「眼噙熱淚」講聲多謝迎於灘上，都冇理由兇神惡煞咁話：「你哋嘅垃圾，你哋自己搵車運走！」仲要求團體提供與政府部門聯絡嘅文件及批文！果真係「廟小妖風大，池淺王八多」！難怪團隊有成員一講起呢件事仍意難平！梗係，好心着雷劈喎！

嘞！有關團體成立至今已進行逾2,000次清潔行動，可謂上山下海出盡汗水勞力，誰知熱臉貼着冷屁股，唔谷氣就假！質疑有人不滿清潔行動令其工作量大增！阿哥，食環署嘅外判工偷懶成風，本報踢爆唔少佢哋工作敷衍塞責，當更時段打雀論英雄有之、瞓到豬頭尋夢者有之、漫步沙灘有之，要言之，就如網民批評，佢哋最想日日行行企企，食飯幾味！依家要佢哋執多幾袋「人哋嘅垃圾」，唔㷫就假！

阿哥！在上嘅監管之鬆懈，簡直混帳！ 有乜理由外判清潔承辦商喺「過往服務表現」0分，一樣成功中標！兒戲成咁，食環署有乜辦法唔係妖風大王八多吖！再睇吓統領食環署嘅頂頭上司，嗰位人稱「陳姑娘」嘅食衞局局長陳肇始，防疫抗疫後知後覺，糊塗蛋會生出聰明娃嗎？弱將手下全是混蛋，香港之死，死於「高薪廢柴」！