正論：淫媒毒果土崩瓦解　漢奸末路賣國必敗

自作孽，不可活。隨着保安局運用國安法將黎智英持有的壹傳媒股份凍結，意味這個反中亂港叱咤一時的「傳媒王國」瀕臨土崩瓦解，末日喪鐘已進入倒計時階段。儘管高層兀自死撐，堅稱漢奸黎資產遭凍結不影響營運，但以其蝕錢如倒水的往績觀之，失去漢奸黎這條大水喉，壹傳媒恐怕連半年也捱不過。中國數千年歷史早已告訴大家，賣國漢奸從來沒有好下場，信焉！

現時外界最關注的是，明日開市，壹傳媒股價會否再次出現瘋狂異動。雖然當局凍結黎智英持有的逾71%壹傳媒股份，估計涉資超過3億元，另有相關銀行資產也被凍結，並已去信中央結算有限公司，要求停止黎智英持有的股份進行實體買賣，但壹傳媒仍有小量股份可以在市場進行交易。

眾所周知，自黎智英去年8月遭警方國安處拘捕後，壹傳媒股價便恍似坐上過山車般大起大落，短短一個月內，由「仙股」炒上「蚊股」，股價高低位相距逾20倍之巨，市值由不足3億元一度急升至逾50億元，令人咋舌。更令人嘖嘖稱奇的是，壹傳媒驚現「逢拉必炒」現象，僅去年8月至12月已出現4次股價大幅波動，每次皆出現在公司高層被捕之後。以其業績長期見紅兼高層頻頻涉案，只有負面消息全無利好因素，股價竟以大成交急升且交投大增，轉手率又極高，是否有人操控股市，呼之欲出。

今次會否有人照辦煮碗，外部勢力會否藉此機會「送上最後一桶水」，金融界固然密切關注，正常市民同樣極之關心，偏偏只有證監會毫無反應，一熱一冷形成鮮明對比。事實上，去年9月警方曾主動調查壹傳媒股價異動，並拘捕15人涉串謀詐騙及洗黑錢，當時證監會聲稱會配合警方調查，又表示會密切留意有關情況，但說完就算，至今沒有交代調查進展，連究竟有無對壹傳媒展開調查，外界也不得而知。與證監會過去對操控股市「零容忍」的做法大相逕庭，背後原因為何，實在耐人尋味。

當然，多行不義必自斃。壹傳媒黎智英以反中亂港為己任，回歸以來所有亂事皆有其手影，2019年黑暴爆發，黎智英固然赤膊上陣勾結外國勢力「為美國而戰」，壹傳媒及《蘋果日報》更不斷鼓與呼，煽動仇恨抹黑警隊，製造假新聞不遺餘力，成為黑暴助燃劑，至今不改。可以毫不誇張地說，這個人、這間傳媒機構的所作所為，即使獲證監會輕輕放過，也難逃國安法的大棒，更難逃警方的天羅地網。「一哥」鄧炳強便多次不點名批評毒果散布假新聞，強調香港現時未有針對假新聞的法例，言下之意即是禁止假新聞的法例一旦通過，壹傳媒必然難逃法網；更不必說，壹傳媒位於將軍澳的大樓涉非法提供秘書服務，黎智英及多名高層更被起訴串謀欺詐，一旦罪成，除了有法律後果，亦意味壹傳媒大樓違反地契條款證據確鑿，被收地就是必然結果。

由此可見，壹傳媒黎智英涉案纍纍，罪行罄竹難書，隨便一條都足以令壹傳媒「收檔」，正是早知今日，何必當初！更何況，單以壹傳媒現存的資金計算，根本連半年也捱不過。數字說明一切，壹傳媒連續5個半財政年度錄得虧損，累蝕逾20億元，過去幾年值錢的資產「賣得就賣」，需多次由大股東黎智英向公司借錢維持現金流動性。2018年11月、2019年11月、2020年6月及11月，黎智英合共向壹傳媒提供7.56億元的免抵押、免息貸款。而截至去年9月底，壹傳媒已在該貸款內提取了5億元使用，現在僅餘2.56億元。惟以上半個財政年度員工開支4.2億元計算，即每月員工開支高達7,000萬元，在黎智英自身難保、再無水喉泵水打救下，試問這間只蝕不賺的爛機構除了執笠，還有甚麼選擇？當局宜繼續鐵腕狙擊，絕對不能讓漢奸走狗及其親屬有轉移資產的機會。

說到底，漢奸黎和壹傳媒之死，不是死於他們口中的專制極權，而是死於他們自己的愚昧無知。蚍蜉撼大樹，可笑不自量。黎智英以為只要有洋人撐腰便能呼風喚雨，為所欲為，以為北京會一直投鼠忌器，忍氣吞聲，殊不知今時不同往日，中國早就不是昔日的中國，洋人亦早就不如昔日可靠。中央只消祭出《港區國安法》，叛國禍港的漢奸走狗便一個也走不掉。

愛國必勝，賣國必敗，由吳三桂到汪精衛皆然，黎智英豈能例外。有人說今個秋天、最快7‧1，香港再無毒果，大家不妨拭目以待！