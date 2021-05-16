神州觀察：成功之路無捷徑　培訓騙局須辨清

人人渴望成功，但成功之路並無捷徑，如果有人拍胸脯跟你說有，而且輕易就能成就一番事業，甚至打造百億的商業帝國也不在話下，那這種人多半是在忽悠你。正如天上不會掉餡餅的，更不可能一口吃成胖子，明白了這些道理，便需要對這種人、這種事分辨清楚，敬而遠之，否則有再多的錢也不夠騙。

深圳一間名為舟山震古爍今的品牌運營公司被指打着「成功學」幌子開辦培訓課程，提供所謂企業策劃，聲稱能幫助建立市值300億元的公司，惟毫無效用，甚至令一些公司經營更惡劣，期間卻巧立名目收取巨額學費、策劃費用，以致5年內斂財達5,000萬元，堪稱一個不折不扣的騙子公司。

當地警方為調查取證，曾派員繳付近千元費用加入該公司，發現參加培訓的學員大都交了幾十萬至上百萬元的學習和策劃費用；有人更為此賣掉房子，不知是對方騙術太高明，還是自己太想成功？

當中更有受害者前前後後被騙取逾千萬元，而且是在繳付巨資予另一間同類騙子公司後，發覺一直未見成效，再找其他培訓課程進行學習，於是轉入了震古爍今集團，儼如剛出火坑，又落陷阱。可以見到，社會上充斥着這類商業營銷培訓機構、企業策劃公司，各種榮譽頭銜、企業稱號掛滿牆，台上站着的都是大師、導師，言必稱擁有如何資深、專業的背景，滿嘴都是成功案例、高端營商理念，如同一碗碗「迷魂湯」，灌得人頭腦發脹，稀裏糊塗地就將大疊「學費」雙手奉上。

成功的確需要努力奮鬥，不斷提升知識技能，包括公司經營、商業規劃發展都可通過專業培訓學習進行完善提高，但創業者自身也應具備一定理性分析能力，需懂得那些所謂的名家大師所言是否切合實際；一張口便稱能創造300億元的公司市值，那他們為何不自己去實現，卻要冒着被抓的風險東騙一點、西騙一點？就像浙江舟山有女子去年在網上認識「投資老師」後，被騙去100萬元，近日該騙徒再與之聯絡，誰知此女再度上當，而且比上次被騙得更多，叫人有甚麼辦法？何況其過往還有更多理財被騙紀錄，何以一點記性也不長？

再如重慶有所謂大師聲稱可用手機號碼開運，不管是夫妻和睦、單身求偶還是升職加薪，甚至想讓孩子學業成績好，都能實現，結果照樣有人信；至於「量子波動速讀」、「開天眼」等宣稱助益孩子學習的培訓班，亦都不乏捧場客，無非是覷準了一些家長望子成龍的急切心態，必須加強防範。當然，政府各監管部門平時也需積極履責，對這些培訓機構加強資質審核，從嚴打擊各式騙局。