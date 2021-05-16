以色列與巴勒斯坦的衝突，正在惡化，將會有何變化？

巴勒斯坦地區抗拒以色列的，不是巴勒斯坦自治政府。它已被美國所收買，貪污腐敗，對以是不敢吭聲反對，反以主力的是在加薩地區主政的哈馬斯武裝組織。今次的以巴衝突，抗議以色列驅趕東耶路撒冷巴人居民的亦是哈馬斯。

長期以來，哈馬斯抗以積極，為以色列軍方打擊的重心。但一方面，它在加薩地區深受民眾支持；另一方面，亦得回教國家的支援，特別是海內外巴勒斯坦民眾的擁護。

歷經以色列軍方多次深入加薩地區侵襲（2009年、2012年、2014年）損失重大，但依然堅持抗以，力量並未大傷，一直以來都不停對以色列境內用火箭炮攻擊，顯示其武裝再生力量，不過作用有限。

憑哈馬斯獨力難抗以色列，火箭炮攻擊只是給以色列全國製造恐慌，打擊其經濟、交通及民生。當然以色列也難長期面對這樣破壞性的騷擾，必然出兵解困。哈馬斯不停止襲擊，以軍必發動地面進侵。

對以色列威脅最大的是北方黎巴嫩境內的真主黨。哈馬斯是回教遜尼派，真主黨則是什葉派，系屬伊朗，與伊朗關係密切。在2006年以色列軍隊入侵黎巴嫩時被真主黨痛擊敗走，真主黨一戰成名，在黎巴嫩廣受民眾擁護。敍利亞內戰時出兵支援敍利亞政府，驍勇善戰，在黎巴嫩國內亦循選舉主導政權。本身戰鬥力勝於哈馬斯，也有伊朗支持。以色列在2006年敗退後，再不敢進侵黎巴嫩。

若以色列軍方進入加薩地區，圍剿哈馬斯，真主黨有可能攻擊以色列。單用火箭炮、導彈、無人機襲擊，以色列便南北一起，風聲鶴唳，草木皆兵。更重要的是，哈馬斯可以號召巴勒斯坦人第3次起義，反抗以色列，從加薩地區便推延至整個西岸。以色列境內的巴勒斯坦人亦會響應，爆發出的動亂會比2000年第二次起義更為巨大。

以色列極右政權一直崇尚武力，對巴人和以巴的問題只願武力解決，實質是把整個統佔的區域猶太化，驅趕及圍堵巴勒斯坦人。如封鎖加薩地區，使當地巴人難以維生，從而無力抗拒猶太的擴張。這樣的猶太民族在政治、宗教上都極其保守，排他性極強，用宗教來實現其開疆拓土的目標。

以色列不世俗化，不可能與原居的巴人和平共處，哈馬斯因猶太復國主義而產生，也因而是巴勒斯坦的復國主義，兩個目標對碰，不作妥協的話，只能是你死我活。美國的介入只是扶助以色列抗拒回教世界，作用是製造衝突，不會追求和平。