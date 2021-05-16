目前環境下，《蘋果日報》要完蛋，有兩大因素：一是涉嫌違反《港區國安法》；二是財政上經營不下去。

前者，香港警方正在搜證調查，黎智英本人已被起訴干犯了《港區國安法》，保安局已凍結了他的財產，他無法再以股東身份借錢予一直虧蝕的《蘋果日報》；二是維持《蘋果日報》營運的壹傳媒集團的資金據報截至去年9月，銀行結存及現金逾2億元，估計可頂一年。因此，壹傳媒行政總裁聲稱，黎智英資產雖遭凍結，但不會影響《蘋果日報》營運。無怪乎，他兩日前對《蘋果日報》員工說蘋果「不會自己執笠」。

其實，黎智英本人和他利用手中的傳媒干犯了國安法，《蘋果日報》就一定難逃執笠。不管有錢沒錢、能玩多久，都要執笠，違法問題比錢財多少更重要。

《蘋果日報》從創辦那天起，就以反中亂港為「使命」，就以製作假新聞、造謠誹謗「催谷銷量」、「開發市場」。不旋踵，黎智英就成了香港反中亂港勢力的總頭目。因為黎智英手裏掌握着反中亂港的利器——輿論宣傳工具，反中亂港才能被鼓動起來，才能蠱惑民眾，煽動風潮，顛倒是非，混淆黑白，撕裂社會，挑起仇恨，和外國力量遙相呼應，搞風搞雨，襄助反對派亂中奪權。

不旋踵，黎智英的《蘋果日報》又成了號令反對派的指揮台，反中亂港集團的各色人等都要看黎智英的臉色，都要從《蘋果日報》中獲取能量。黎智英、毒果報很是風光，囂張不可一世。那時候，黎智英、毒果報是想不到今日之局的，想不到會有完蛋的下場的。

他們篤信西媒所說，97年後「中國必崩潰」，篤信中國頂不住冷戰結束後美國、英國、西方鼓蕩起的旨在消滅「共產專制政權」的「民主潮流」。他們以為在潮流的壓力下，在美、英「國際社會」支持下，北京必不敢把他們怎麼樣，必會對他們的訴求步步退讓；他們以為反之愈烈，所得愈大；反之愈堅，北京愈怯。終於，他們招惹出了國安法，他們實亡於自己的無知和狂妄也。