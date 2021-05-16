多行不義必自斃，這是千古不易的至理名言。黎智英就是一個最典型的例子，他自恃有洋人撐腰，一直橫行無忌，為所欲為，儼然以反中亂港勢力總指揮自居。旗下壹傳媒更是長期生安白造，造謠惑眾，成為假新聞最大製造中心和香港動亂主要根源。而如今，其好日子終於到頭了，台灣《蘋果日報》宣布停刊，黎智英個人股份及銀行資產更被港府保安局凍結，真可謂窮途末路，距離滅亡僅差半步之遙。

面對資金鏈瀕臨斷裂，壹傳媒高層還在死撐，聲稱凍結黎智英資產一事絕不影響集團資金及運作。真的嗎？壹傳媒到底還有多少資產可以運作？過去10年壹傳媒累計虧損逾28億元，單是最近5個半財政年度就累蝕逾20億元，只能靠變賣家產度日，要不是黎智英以不明來歷的資金接濟，壹傳媒恐怕早就壽終正寢了。如今黎智英自身難保，連洋助手也逃之夭夭，壹傳媒還能撐到幾時？高層們與其自我安慰，不如及早切割，以免成為陪葬者。

不要問喪鐘為誰而鳴，喪鐘就是為你而鳴。黎智英作惡多年，現在才得到應有懲罰，上天對他已經不薄了。他要怪只能怪自己太天真、太狂妄，以為投靠洋人就可以橫行無忌，就可以「結束一黨專政」。殊不知在北京眼裏，他不過是跳樑小丑罷了，過去沒有動他，也許有點投鼠忌器，現在中國既然要跟美國博弈，就不可能再容忍「為美國而戰」的漢奸，伸出一個小指頭就足以收拾他。實際上，內地官媒早就警告「叛國禍港四人幫」是反中亂港的民族敗類，是不折不扣、喪心病狂的當代漢奸，必被釘在歷史恥辱柱上。黎智英之流將此警告當成耳邊風，終於落得如此下場。

早就說過了，漢奸從來沒有好下場。黎智英之流最大悲哀就是沒有好好學習中國歷史，以致走上吳三桂和汪精衛等人的老路。「後人哀之而不鑑之，亦使後人而復哀後人也。」