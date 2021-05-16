天下萬物皆有定律，物極必反，盛極而衰，壹傳媒黎智英恃有美國撐腰，司法保護傘包庇，30年來興風作浪，反中亂港，荼毒青少，種下黑暴的禍根，上帝要你滅亡，必先叫你瘋狂。反修例暴潮是駱駝背上最後一根稻草，時辰到，黎現時官司纏身，前年8月18日及8月31日的兩宗非法集結案，被判囚共14個月，又被控欺詐罪及違反《港區國安法》等罪名，保安局上周五運用《國家安全法》權力凍結黎智英持有值3億元以上的壹傳媒71%股份，以及3間本地銀行帳戶內的資產。

5月14日可說黎智英及壹傳媒的黑色星期五，晚上公布凍結資產之前，下午率先傳出台灣《蘋果日報》紙本將在本周二起停刊。壹傳媒為禍香港，更擴散到寶島，近20年來在當地傳媒界掀起腥風血雨，嚴重破壞媒體生態，賣弄渲染不良意識，不少文化人都嚴斥這股歪風，邪不能勝正，最終都是要收檔。

牛頓從樹上掉下來的蘋果，啟導他發現萬有引力，這個新發現流芳百世，從而造福世人。毒果傳媒譁眾取寵，一時之間引人注視，但最終必定會掉下來，這是天理循環，屢試不爽。台灣《蘋果日報》今次停刊將裁減326人，唇亡齒寒，香港《蘋果日報》的員工也到時候要搵工吧，各界估計港蘋執笠之期不遠矣，本身沒有銷路亦缺乏廣告，根本死路一條，凍結資產只是雪上加霜，加快送壹傳媒一程。

香港《蘋果日報》估計現存資金未必夠營運一年，黎智英自身難保，外國停止「泵水」，昨日早上李柱銘及何俊仁急急到赤柱監獄探黎智英商量對策。李何二人在8‧18非法集結案判監獲准緩刑，果然繼續有所行動，令人不明白放生他們的道理。無論是台灣或香港市民，對台蘋執笠均稱是意料中事，足見壹傳媒在大眾心目中是行屍走肉，苟延殘喘，快點收檔不要再獻世了。