唐代文學家韓愈於《師說》中表示「術業有專攻」，當中警世意義仍適用於今日社會，就是「回歸專業」才是解決目前困局的妙藥良方。惟近年接連發生政治動亂，部分理應維護專業的職業團體均自我踐踏專業，如教協只問政治立場。不問是非的工會過去不僅未有於業界範疇發揮應有作用，反成推波助瀾、撕裂社會的幫兇。

教協日前以「近兩成教師有計劃離開本港教育界」為題發新聞稿，形容情況令人關注、憂慮中層人手斷層，又謂有關人等的離開主因是所謂政治壓力日增。其實教協立場偏頗，早已沒有公信力，加上所謂調查極其輕率，純屬危言聳聽的炒作。

據悉，教協的會員人數有9萬多人，網上問卷調查僅有1,178人回應，回應率只佔少數。在低回應率下，教協竟宣稱近兩成會員準備離開教育界，極具誤導性。而1,178人當中，只有226人表示有計劃辭職或提早退休，另外248人傾向離開，但未有具體計劃。可見只有474人屬意離開，當中還有一些屬於提早退休。根據2020年版《香港統計年刊》資料，全港中小學、幼稚園在2019年的教師總計約71,680人，以此推敲474人是整個教師團隊中佔不足1%。

斷層問題實屬無稽，根據每年進行的全港教師調查，教師流失率維持穩定。教師可能基於不同原因離職，包括轉往他校任教、退休、進修，從事其他行業或其他私人理由等，因此每一學年教師的流失人數均有一定浮動，屬常見現象。倘若有老師離職，亦可讓下級升職，讓新進入行，是良性循環。

談到政治凌駕專業的氣氛亦是「黃師」一手促成。老師的使命本是傳道、授業、解惑，但由於學生對世界認知有限，未有全面的獨立思考，容易把用心不良教師灌輸的偏激言論奉為金科玉律。自修例風波起，有不少教師有違道德、專業操守，不僅在網上發布仇警言論，更教導學生扭曲價值，甚至帶學生參加違法集會，致令很多莘莘學子誤入歧途，有的更鋃鐺入獄，這明顯是教育異化的弊病。

若有教協會員繼續以個人政治立場凌駕專業，離開教育界絕不是壞事。選擇繼續執教的老師，應明白自己肩負着家長、大眾對其教育下一代的重大期望，筆者衷心希望他們堅守專業操守。政府亦應明白提升教學質素不能單靠財政資源，更需良好的教育政策、健全的教育體系、優秀的老師，以及其他因素，如課程、考評、教材的配合。期望政府能正本清源，讓教育真正承擔起培養優秀國民之責。