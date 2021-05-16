台灣進入多事之秋。首先是新冠疫情大爆發，單日新增個案，由數宗到十數宗再到數十宗，昨日則是180宗，接下來肯定是數百甚至破千；期間還發生全台多處大停電，連醫療診所也不能幸免，無搞出人命算好彩；然後就是在台經營了18年的台灣《蘋果日報》執笠，明日出刊最後一份報紙便走進歷史垃圾堆。

看見這一籮筐亂象，真叫人摸不着頭腦，台灣不是自詡唯一一個實現民主選舉的華人地區嗎？不是把民主吹得神乎其神能醫百病嗎？為何人民一人一票選出來的政府，不僅抗疫能力低下，就連民生基本所需的電力供應也搞得堪比第三世界？更不必說，自由民主社會竟然養不活黎智英的壹傳媒，寶島可不是大陸一黨專政啊，這不是毫無道理不可想像嗎？

本欄早已斷言，台灣對疫情不可能有招架能力，一來民眾的防疫意識鬆懈已久，一下子要他們嚴格遵守根本不可能；二來民進黨政府最擅長是操縱選舉、製造輿論帶風向、黨同伐異、搞政治鬥爭，最不擅長是做實事，而抗疫正正需要做實事的政府帶領才有望成功，一個連「用愛發電」也說得出口的領導人，矯揉浮誇，是斷斷不可能帶領人民成功抗疫的。

過去許多人迷信民主萬能，部分港人對台式民主推崇備至，事實證明只是美麗的誤會。一場新冠疫情，幾乎摧毀所有民主國家，美國固然是確診人數最多的民主大國，人口最多的另一民主大國印度更成為重災區。台灣早前還自吹為「抗疫模範生」，嚷着要加入世衞組織，吵到真的以為自己天下第一，詎料「模範生」的假象一戳即破，現在才見真章。

至於壹傳媒在台灣的業務近乎全線執笠，只留下一個網站苟延殘喘，更證明民主社會不等於是營商樂土。美國商會調查指四成會員因國安法而打算撤出香港，哪他們會將亞洲基地轉往民主的台灣嗎？