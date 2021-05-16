台灣近期對新冠肺炎疫情防禦不力，引來社區大爆發，單日確診個案高達180宗。早前，很多人因為不喜歡香港特區政府，就盲目吹捧台灣的管治能力，將當地的治理者講得「神乎其神」，筆者對此素來一笑置之，更告訴你「風物長宜放眼量」。

在下是唸歷史學出身，看待問題習慣拉闊視界，縱觀整個發展源流。近幾十年的台灣，已演變成一個只會搞政治而不會做正事的地方，所謂的正事，是指正經事。台上是一幫政壇戲子，台下是為數甚多的低智選民，上下呼應，便把偌大的寶島弄得終日亂嚷嚷。

海峽對岸的管治水平素來拙劣，早前防治新冠肺炎成績不俗，本欄固然並無否認，但一直告訴你，那只是因為蔡英文政府在此事上，短期內走上了好運，長遠而言還得放眼去量。譬如一個無心向學的學生，也不一定10次測驗，10次都成績見紅，偶然有一次高分，你卻不要憑此就以為他是高材生。

事實上，早前台灣的時評人已在高喊：咱們天上撞飛機，地上火車出軌，你蔡政府究竟在搞甚麼鬼？及至近期，更是「衰開有條路」，當地好些區域停水、停電，情況比第三世界國家還要惡劣。

由此，你就可以知道台灣政府的「測驗」成績從來差勁，防疫的試考得好，不過是一時「走運」，正所謂久守必失，他們的真實本領早晚都會見真章。筆者向來相信，只有大量的民眾注射了疫苗，才能有效防禦病毒，蔡政府早前卻自恃防疫成績好，既不積極搶購疫苗，又不大力鼓勵民眾接種疫苗。

要知道外來的播菌者根本防不勝防，你自己不築起保護牆，早晚也得淪陷。經此一役，香港人更應以台灣為戒，沒有疫苗防護，說啥都是騙人的，故斟情酌理之下，還是打疫苗比不打安全。