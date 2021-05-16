白楊多悲風，蕭蕭愁殺人！台灣毒果報傳來噩耗，明天刊出最後一次報紙之後，翌日18日起執笠！之不過，禍不單行，已在台灣幾乎冚家賣產、徬徨末路嘅國安重犯漢奸黎被保安局局長根據《港區國安法》第43條，凍結其持有嘅逾71%壹淫媒妖股股份，另有相關銀行資產被凍結，估計涉資超逾3億元；漢奸黎資金鏈已陷乾塘危機，香港毒果報此刻苟延殘喘，命懸一線，其能久乎？

壹淫媒喺香港及台灣嘅業務，早已岌岌可危，10年來，摺報刊雜誌已不是甚麼新聞，摺報刊如摺金銀衣紙，紙灰都已化成泥，是否「護花」就唔知，毒果報刊報道手法一直為人詬病，炒作誤導、歪曲造假惹來醜聞及官司，厚過電話簿，確係罄竹難書！可見其執笠嘅報刊，即使化灰成泥，都係污泥，點會護花吖？化灰都要害人，一直係其歹毒本色！

善惡到頭終有報，高飛遠走也難逃！此刻正在赤柱監獄勤洗廁所嘅漢奸黎，官司纏身，其涉及嘅違反國安法案件，幾乎條條罪可判終身監禁，加上涉及嘅欺詐罪、刑恐案上訴等仍未開審，73歲嘅國安重犯漢奸黎不是身在赤柱，就係被押解往法庭嘅道路，未知這是否其口中嘅「闖人生巔峰」？若然，依家連冚家資產也被凍結，銅臭冇埋，更可以清心寡欲，好好在獄中讀神學睇字典矣！何文田「第一漢奸樓」昔日嘅燈火輝煌，此刻百紫千紅花正亂，聽到的全是白楊多悲風，怎一個「殺」字了得？

《紅樓夢》薛寶釵所諷和嘅《螃蟹詠》，其中一聯說：眼前道路無經緯，皮裏春秋空黑黃！有論者指寫的雖是橫行一時、到頭來不免被烹煮嘅螃蟹，若拿來給那些心機險詐、善於搞陰謀詭計，不走正路、得意時不可一世嘅政客、野心家畫像，也十分維肖。機關算盡，能逃得過愛國必勝，賣國必敗的因果嗎？更何況「做漢奸從來冇好下場」這鐵律已在歷史長河得以印證！