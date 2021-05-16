上周立法會會議，筆者提出一個議員議案中重提政府應分拆和重組規劃、房屋、交通政策範疇的建議，從而令政策與時俱進，分布更合理。而把運輸及房屋局分拆的建議，現任和上任行政長官也提出過。但攬炒派拉布干擾，只有創新及科技局成功從商務及經濟發展局分拆，其他改革建議未有落實，致發展停滯不前。

工聯會特別關注發展局和運輸及房屋局的重組。香港房屋供不應求，市民輪候公屋年期愈來愈長，令約22.6萬人被迫居於約10萬多個劏房等不適切居所，樓價遠超市民負擔能力，一個斗室就相當於一個人20年以上薪金的總和，人生和家庭計劃都被打亂。另外，運輸基建又慢又超支，備受抨擊，比如北環線研究近20年仍未動工，東九龍線更是落成無期，其他公共交通服務亦未能追上市民需求和期望，交通運輸是城市的血液循環系統，這一大政策理應獨立成局。而土地規劃發展與房屋興建是有直接關係，有土地才有房屋，理應重組在同一決策局內，才有望加快土地發展及增加房屋供應，盡快解決香港人住屋難的問題。要提升市民生活幸福感，文化、藝術和體育政策也非常重要。現時這幾個政策範疇是由民政局兼顧，但民政局負責的工作非常廣泛，包括公民教育、青年政策、地區行政等，以致文化、藝術、體育長期只被視作錦上添花的事，未有提高政策層次來考慮發展。西九文化區、啟德體育園即將落成，但只改善硬件並不足夠，筆者曾倡議設立文化及體育發展局，連結經濟、產業、教育等範疇來推動發展。國家在「十四五」規劃中，將「支持香港發展中外文化藝術交流中心」為發展目標，香港除了國際文化優勢外，獨特的粵語文化也值得發展宏揚，這個足足有1.2億人口的市場，不可輕視。

近年香港的流行音樂、電影製作市場萎縮，發展不進反退。最近有本地的人氣男團組合主音豪言，希望做到亞洲第一，筆者十分欣賞其豪情壯志，這除了靠自身努力外，完善的政策也必不可少。體育方面，筆者作為球迷體會很深，電視上欣賞世界頂級運動賽事再精彩，但都不及自家運動員來得肉緊。這些隔着屏幕的體育明星始終不能代表香港，亦不會為香港帶來發展機遇。可見每個地方都需發展本地文化、藝術和體育產業，以帶動經濟，創造就業，為年輕人提供多元發展機遇；也透過豐富文化、藝術、體育元素注入生活，有助建立社會歸屬感和向心力，是連結社會的深邃靈魂。

決策局的數目和政策範疇，要因應社會演變作出變革。2002年政府設立3司11局架構，決策局由16個重組為11個。2007年政府把衞生、福利及食物局，分拆及重組成食物及衞生局和勞工及福利局，而房屋及規劃地政局與運輸及工務局，分別重組成發展局和運輸及房屋局，決策局數目增至12個。到第4屆行政長官提出「3司2副司14局」的決策局重組方案，但未能完整落實。

隨着《港區國安法》等得以訂立，建設社會需更迅速而有力的措施，而政府重組決策局，理應盡早重新提交議事日程上。