巴勒斯坦問題、以巴之爭，根源在於宗教，以色列的猶太教，尤其是其極端主義。

猶太的復國主義無可厚非，這是猶太民族及其文化維繫的基礎。但是，猶太復國，必然侵佔現居的民族，若滅國只是一、二百年，滅其國者仍佔領土地，復國鬥爭還可以理解。可是，猶太滅國已經一、二千年，其地已歷經轉變，疆土數易，猶太人憑甚麼要拿回別人已世居千年以上的土地呢？

他們憑的是猶太宗教，一如當年摩西帶領猶太人出埃及，征佔迦南之地，憑的是猶太的聖經，實際是部落宗教，把猶太人的利益包裝上神授的色彩，也配之以讚揚猶太民族、貶斥其他民族的所謂聖經的歷史。猶太人可以接受這樣的神的旨意，為甚麼別的民族、別的宗教要接受呢？而且其他宗教，包括基督教及其各種分支和回教，都要被猶太教排斥。這是宗教的霸權主義，底下便是猶太民族的霸權主義。

政教合一，互為表裏，教是騙人的，政才是真的。猶太教可怕之處是要在地上建立神授的猶太王國，基督教本是把天上王國與地上王國分開，「凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝」，可惜自中世紀十字軍東征開始，也違背教義，把宗教變成帝國與教會追逐世間權勢的工具。事實上，與猶太教有淵源的宗教，包括基督教、回教，都脫不了政教合一、建立地上王國的趨向。始作俑者，或許便是猶太教。

在現時以巴衝突中，亦可看到這樣的連鎖影響。一是巴勒斯坦人民的復國主義，正是由猶太復國主義衍生出來，猶太人不復國，巴勒斯坦人便不失國，以色列也不會在中東製造這麼多的戰爭、人民傷亡、流離失所。二是猶太復國，是英、法打垮鄂圖曼帝國分贓之餘，把巴勒斯坦的土地送給猶太人，屬西方帝國主義的霸權行為，背後也還有十字軍東征從異教徒手裏奪回聖地的因素。三是美國1956年後接手英、法管治中東，強力支持以色列卻是反映美國政經中的猶太勢力。表面上是美國的基督教，底子下卻是猶太教的主張。猶太人在以色列、在西方國家還是實際推行政教合一、猶太復國主義的。

因而，若不解決以色列的猶太復國主義、政教合一，以巴的衝突便可變成千年衝突，一改猶太建國之前，巴勒斯坦地區宗教與民族和平共存千年之世。

把宗教作為政治手段，世界將無寧日。和解之途是以色列世俗化、美國世俗化、西方基督教國家世俗化，回教才可世俗化，各依其神，追求天上王國，世界便太平了！