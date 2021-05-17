有人質疑大漢奸黎智英的《蘋果日報》不是單純的傳媒，而是一個發揮政治作用的「顛覆組織」。因為每逢反對派有大型的反政府活動，《蘋果日報》就會隨報附送專門設計、印刷精美的遊行用標語。

而黎智英本人還是「香港所有反對黨派的最大金主」，他更是「活躍在國際政壇，在華盛頓會見美國頂級政治人物，公然要求美國制裁中國和香港」。在反修例黑暴中，《蘋果日報》更加發起「一人一信」活動，向美國陳情和請求「制裁香港」。《蘋果日報》的所作所為，早已超出了一個新聞媒體的本業和本分，黎智英經營它，也不是把它當媒體，反中亂港集團也不僅僅把它當喉舌。

事實上，《蘋果日報》從媒體到「顛覆組織」也是有一個發展過程的。黎智英創辦《蘋果日報》之初心，一是他認為香港有「反共市場」，辦一張反共報紙不但可以賺錢，而且可以壯大反對派的逢中必反。二是認為香港的報業太過「中規中矩」，他要以美、英報界辦小報為榜樣，走誨淫誨盜的路線，走「扒糞挖私」的路線，充分挑逗「人性的弱點」，充分利用香港的「自由」，不擇手段的「爭取讀者」賺大錢。他知道，只有不擇手段賺到大錢，欺蒙更多的讀者，獲得所謂「社會影響力」，才能隨心所欲地有效「反共」。

這就是黎智英創辦《蘋果日報》的初心和路數。隨着形勢的發展，黎智英和《蘋果日報》介入反中亂港活動愈來愈深，愈來愈密切，愈來愈有「領導作用」和「組織宣傳作用」，《蘋果日報》也就膨脹成了一個兼具顛覆功能的政治組織。正因為如此，黎智英、《蘋果日報》在反中亂港團夥那裏，在美、英反華勢力那裏，在台灣「反中謀獨」之人那裏，地位愈來愈高，重要性愈來愈大，簡直到了「不可一日無君」的地步。

沒有了黎智英，沒有了《蘋果日報》，反中亂港政客、外國反華勢力就一定寢食難安，大事難謀也。現在黎智英已經被打掉了，他手中的顛覆工具還能不一起完蛋嗎？