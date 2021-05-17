綿綿不絕，必有亂結。最近關於台灣的負面消息不絕於耳，新冠肺炎疫情再度爆發、全台出現大規模停電、連續5年被世界衞生大會拒於門外、洪都拉斯可能倒向中國大陸等等，可謂頭頭碰着黑。而之前台鐵「太魯閣號」意外導致49人死亡、約200人受傷，更是慘不忍睹。按照古人所說：「天反時為災，地反物為妖，民反德為亂，亂則妖災生。」台灣諸事不順，亂象紛呈，是否意味着不祥之兆？

最諷刺的是，早前美國剛推動G7外長發表聯合聲明力挺台灣參與世衞，結果還是不得其門而入，可見G7的能量也不外如是。這也難怪，西方一向口惠實不至，嘴上無限支持，毫無實際行動，只有台灣人才會信以為真。就以疫苗來說，美國囤積了大量疫苗，有的地區甚至出現疫苗過剩，反觀台灣迄今僅購得30萬劑被部分國家停用的英國阿斯利康疫苗。美國不是將台灣視為最可靠的合作夥伴嗎？為何見死不救？

再來說說台灣的「邦交國」洪都拉斯。該國為了獲取中國大陸的疫苗，最近不斷向北京送秋波，甚至表示考慮在北京設立商務辦事處。對此，台灣蔡英文當局焦慮萬分，卻束手無策。台灣本身尚且沒有疫苗，更不可能幫助「邦交國」，於是只好請求美國向洪都拉斯提供疫苗援助，避免後者進一步倒向北京，從而引發骨牌效應。但老美會聽從蔡英文指揮嗎？當然不會，他們信奉的是「美國優先」，從來不理別國死活。

事實上，拉美國家早就要求美國提供疫苗，至今無法如願，只好向中國求救。目前拉美10個國家大約收到1.4億劑疫苗，超過一半來自中國，這已足以說明一切。美國見死不救，反而指摘中國推動「疫苗外交」，固然暴露其自私和虛偽，而台灣把所有希望都寄託在美國身上，更是天真和幼稚。算了吧，蔡英文當局與其擔心洪都拉斯徹底倒向北京，不如想想辦法控制台灣疫情。