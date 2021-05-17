疫情反覆無常，本來老早控制了疫情的台灣，長時間清零，卻陰溝裏翻船，由華航群組開始失守，日前新增180宗本土確診個案，昨日更新增206宗，創單日新高，台北、新北防疫警戒立即升至第3級，民眾外出需戴口罩，強制社交距離措施生效，娛樂場所全部關閉。

台灣的例子，對香港來說是當頭棒喝。本港連續多日未有源頭不明個案，本來令人鼓舞，但上周六斷纜，出現一宗本地源頭不明個案，頓時打回原形，患者為4歲幼稚園男童，在何文田就讀，同班學生、教職員及相關人士被迫送檢，隔離14日。小朋友當然十分無辜，而家長為照顧子女，亦要硬着頭皮陪着隔離，承受染疫風險。小孩沒有防疫意識，不會懂得時時刻刻戴口罩或洗手消毒，本來就是高危一族，極容易被身邊人傳染，之前有外傭中招，少主亦難幸免，今次源頭不明，未知當局會否依照以前的個案經驗來追查。4歲小朋友不會自己通街走，若非課堂上感染，很大可能是同住的人傳染，希望當局在這方面多加調查。抗疫事事講求快捷，時間就是關鍵，任何可能性都不能排除，走漏一個，一傳十，十傳百，無限蔓延。

外傭牽涉入派對群組，37萬人須強制檢測，港府早前「跪低」，撤回外傭打疫苗規定，仍要求他們須進行第二輪強檢，各區設有多個檢測站，但當局未有考慮各檢測站的人流，造成資源錯配，維多利亞公園檢測站就排長龍，中環兩個檢測站則「拍烏蠅」，有外傭上次檢測排了10多小時，今次亦要提早來排隊，難免怨聲載道，有關安排亦被指歧視外傭，但不做強制檢測，又有甚麼更好的方法？這樣棘手問題，以港官的智慧，恐怕難以做到兩全其美。港官抗疫遠遠比不上台灣，人家都失守，港人還是靠自己，堅守防線，別要倚靠無能政府了。