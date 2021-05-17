對於香港的司法改革，其中最重要的問題就是應該怎麼改。我們希望法官處理案件要快速、及時；也希望法庭能夠電子化，有效處理更多個案；筆者也歡迎對法官及司法人員行為投訴機制進行改進，但若只與現有法例重疊，就如同「除褲放屁」。改進投訴機制，針對的是法官、司法人員，在法理上一定要釐清，否則有機會日後被人作出法理挑戰。

近年針對法官及司法人員行為的投訴大幅增加，有市民批評部分法官判案不公。而司法機構也對現行機制進行檢討，提出設立兩層架構處理相關投訴。在第一層，投訴法官行為秘書處收到投訴後進行初步評估，如果需要調查，將由專責的法官小組進行調查；第二層會由諮詢委員會進行審視，包括容許民間人士加入負責審視調查報告，終審法院首席法官會就投訴作出最終決定。

當然，改進投訴機制是有必要的，不僅可證明司法系統並非黑箱作業，而且有相關的程序，自然會更透明；投訴機制改進後，時間上會更精準。但這其中必須留意兩件事，第一，日前公布的投訴處理機制兩層架構究竟法律依據在哪裏？目前已有《基本法》第89條，列明法官的行為不當，行政長官可根據終審法院首席法官任命的不少於3名當地法官組成的審議庭的建議，予以免職。新機制並沒有說明和《基本法》第89條的關係。第二，新機制最後會採取甚麼法規跟進行動？似乎大家都不是很清楚，新機制對應的人除了法官，還有司法人員。法官行為不當可以引用《基本法》第89條，那麼司法人員呢？法官也好，司法人員也好，都並非普通市民，如果釐得不清，隨時可在機制內找到漏洞，那麼兩層架構便如同虛設。我們留意到目前已有《司法人員（職位任期）條例》去處理法官能力和行為不當的投訴。

對於第一點，筆者建議法官小組看完初步評估個案後就可進行判斷，如果嚴重，那就可立即引用《基本法》第89條。而第二點，要改革就要釐清關係。這其中，司法人員並不屬於《基本法》第89條的範圍。司法機構政務長當時的回應，稱針對司法人員可採取《司法人員（職位任期）條例》，但這個條例已列明可採取的程序。新改進的投訴機制和《司法人員（職位任期）條例》（Cap433）有甚麼樣的聯繫？似乎司法機構政務長要解釋清楚，特別是在目前建議機制下的懲處選項。

對於投訴機制的改進一定要依法辦事。司法機構提出的投訴機制必須考慮法理邏輯，若只與現有法例重疊，或在現有條例外建立處罰機制，情況猶如法律以外的程序，欠法理基礎，有機會被人作出法理挑戰。