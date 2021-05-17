忽喇喇似大廈傾，昏慘慘似燈將盡。搞風搞雨20多年的壹傳媒，終於來到大廈傾、燈將盡的時候，上周五公布台灣《蘋果日報》玩完，同日保安局再送一程，運用國安法凍結黎智英的壹傳媒股份及其他資產。官司纏身、人在獄中錢又冇的漢奸黎，除了眼巴巴看着一手建立的王國土崩瓦解，還能奈甚麼何？

早知今日，何必當初！香港本是福地，也是全球最宜商城市，一個正常商人在香港做生意，只要奉公守法經營有道，根本不愁衣食。偏偏漢奸黎並非正常商人，經營傳媒懷有不可告人的政治目的，說穿了就是充當外部勢力代理人和反中亂港總指揮。

在過去一段頗長的時間裏，北京投鼠忌器，造就漢奸黎及壹傳媒得寸進尺，策劃了一次不成功的佔中還未知衰，反而食髓知味，5年後搞出一場聲勢更大的反修例黑暴，以奪權變天為目標，將特區推向懸崖邊緣。卻渾然不知今日的北京早非昔日的北京，早已完全擺脫過去韜光養晦的教條，敢與美國正面交鋒。只消輕輕彈出一指，祭出一條《港區國安法》，足以令漢奸走狗動彈不得。

然而壹傳媒和毒果報仍然不肯善罷甘休，繼續就新冠肺炎抹黑中港政府，繼續煽動暴力製造假新聞，「一哥」鄧炳強便不下多次不點名批評毒果報。直到近期壹傳媒及毒果報即將被取締的傳聞甚囂塵上，中層人員紛紛辭職跳船，管理層才下令更改報道字眼，將「武漢肺炎」改稱「COVID-19」，將「反送中」改稱「反修例」，可惜整色整水已經太遲。隨着漢奸黎的股份及資金遭凍結，壹傳媒頓失最大水喉，以其蝕錢速度，可能不用當局出手，很快也會自我了斷。

從今以後，漢奸黎將同中國歷史上所有的大漢奸齊名，壹傳媒同樣在泱泱歷史長河裏臭不可聞。20多年的呼風喚雨淪落為今日的階下囚，都可謂一個警世故事。