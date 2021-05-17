朋友，你騎過單車嗎？坐在上面可不能有一刻不動，因為大自然總有一種物理現象，要不是把車子拉向左側，就是拉向右側，你得巧妙地用身體的力度作平衡，車子左側太過，身軀便要靠右一點，這樣才能保持車身直挺，反之亦然。

然而，大自然的奧妙卻不止展現在萬有引力上，整個人類思潮，可能都受到一股神秘而無形的力量左右，使人們容易頭腦發熱，思想偏執於一方。你我在歷史洪流中前行，也應該像騎在單車上一樣，用自己的力量去平衡自然的力量，否則就容易走向極端。

上世紀30年代開始，連續數十年，人類社會流行崇拜權威，因此吹捧出希特拉、史太林一類的大獨裁者，就算是中國，要不是人們盲從權威，恐怕也不會弄出文化大革命的10年浩劫。那時候，歷史的潮流一面倒傾向抬捧權威，世上的愚民又從來眾多，他們不懂得因應時勢，在思想上作自我平衡，一味人云亦云，結果既害苦了自己，也害苦了社會。

近一、二十年，時代潮流開始向另一邊擺動，崇尚反權威，不止在政治上，在其他領域上亦然。譬如幾年前，英國舉行脫離歐洲聯盟的公投，當時的傳媒訪問了多個界別的權威人士，諸如霍金、羅林、碧咸等，其中九成人都反對脫歐，但英國民眾就是要跟權威意見對着幹，結果大多數人對脫歐投下了贊成票。

今日的香港也是一面倒傾向於反權威，早已超逾了合理的尺度。近日，幾乎所有醫學專家都認為市民要盡快接種新冠疫苗，他們大多也身體力行，已經接種了。偏生每一次做民調，拒絕打疫苗的市民總是多過接受的。這個年頭，人們就連醫學權威也不願意相信，思想莫名其妙地走向了另一極端，大部分人陷溺其中，卻沒有自我反省和自我調整的智慧，寧不悲乎！