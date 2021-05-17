議而不決，足以亡國。北宋之亡於金，其中一個主因就係一味「清談」，即吾人所謂「口水多過茶」，史載：宋人議論未定，兵已渡河。老朽由是悟道：做領導或主管就係要反應快，不可議而不決、決而不行，否則必定冇運行。

呢，不久前獨立審查委員會批評世衞喺防疫上反應太慢、拖泥帶水，令新冠肺炎大規模擴散，以致釀成災難性局面，全球累計逾330萬人染疫逝世，而印度更加失控，除了病毒變種，死亡人數亦不斷增加，情況令人憂慮。

印度疫情失控，已非防疫反應太慢咁簡單，而係領導抗疫嘅總理莫迪完全當疫情冇到，地方選舉照舊；印度民眾4月慶祝大壺節，萬人遊行活動；大量印度教信徒喺恒河聚集禱告，好多民眾冇戴口罩，更遑論有甚麼「社交距離」，於是疫情如海嘯式爆發，講真，莫迪仲有何面目做總理，佢應該下台甚至一死以謝天下！

世衞被轟反應太慢，報告指佢早應於去年1月22日宣布新冠疫情構成國際公共衞生緊急事件，之不過，佢8日後即1月30日先宣布，明顯後知後覺！而去年3月才確定新冠肺炎喺全球大流行，遂使各國浪費咗近兩個月時間才推出救亡行動！阿哥，疫情瞬息萬變，稍一拖泥帶水或掉以輕心，就好大鑊！台灣防疫原本好地地，一個鬆懈疫情便大爆發，台北、新北將警戒級別升至第3級，民眾搶購物資，超市杯麵、米、樽裝水給一掃清光，同香港去年二月時瘋搶廁紙有得揮！

香港庸官防疫抗疫，反應遲鈍不在話下，後知後覺亦不是甚麼新聞，要是「醒少少」，封關及時，禁飛令果斷，又使乜搞到依家防疫依然一鑊泡吖！庸官無能，一味懲罰市民！隔離營飯盒食到市民又屙又嘔，「疫苗氣泡」食肆4級制又係得個亂字，「旅遊氣泡」屢變泡影，5,000蚊電子消費券拖到等你辦年貨，庸官政策堅離地，市民除了自求多福，別無他法。