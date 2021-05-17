再過40幾天便是香港特區成立24周年，在這個日子裏最值得反思香港是進步了還是退步了，原因何在，若找到正確答案，對人對己對港都有意義。有兩句痛心話：香港已爛透了！香港已退無可退！恐怕值得港人深思。哪個市民不想有啖安樂茶飯？哪個市民不希望可以安居樂業？但願望歸願望，現實是另一回事。正應了中國一句成語：樹欲靜而風不息。香港這艘航船在風暴之中若不頂風而行，便有可能折㦸沉沙，蛻變為反華反共前哨基地。殘酷的歷史和現實不是已清楚告訴每一個在港生活的人了嗎？

香港人多忘本崇洋，羨慕美、英，幻想民主、自由、人權、法治皆由天賜。到頭來正正是由港人膜拜的「救世主」的西方國際霸權，公然策劃、組織、支持、煽惑、推動所有香港內部的各種面目的、各種政治組織、各種宗教文化教育系統的反中亂港勢力舉「港獨」黑旗起事奪權。由反修例到「反送中」運動，由「五大訴求、缺一不可」到反政府黑色暴動，由罷工罷課罷市到全面議會內外配合的反政府暴亂，香港的民生設施、公共交通設備、各大院校、各大市中心商場、購物區，天天遊行，日日抗議，周周暴動，處處火頭，經濟已陷於崩潰邊緣，反中亂港勢力卻發起「三罷」行動，要癱瘓鐵路機場。新冠肺炎疫情奔襲下，黑醫護的工會組織卻不顧人命及救人天職，公然發動醫管局所有醫院醫療衞生機構大罷工，各大醫院內的黑醫護竟發起遮住一隻眼的支持「爆眼女」示威人鏈，大肆煽情仇警。數以百計教師帶頭組織煽動數以萬計學生走上街頭參加反政府暴亂，平日低調的教堂竟成為暴徒的休息室加油站。

香港由2019年中至2020年中《港區國安法》生效的一年間，爆發比文化大革命更恐怖的「港版文化大革命」。眾所周知，文革已清楚定性為沒有任何進步意義的社會動亂。請各位市民想想，香港還有退路嗎？