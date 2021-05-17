廣播處長李百全走馬上任，以近年罕見的利落手段，果斷整治香港電台，換人、抽節目、改編採模式，進行內部體制改革，按時下架擺放在社交媒體平台的舊節目等，未足3個月，便為港台帶來新氣象。這是一場浴火式的整頓，鐵腕督促港台回歸《約章》，摘除積弊，落實公共廣播機構的職責，樹立由亂及治的改革典範。改革從來是斷捨難，但又如何？改革若不求精狠準，難道要說《約章》公子有禮？

事實、客觀、公正是新聞和媒體工作的核心價值，但這僅是行業共識，並非專業守則，若有媒體或從業員蓄意造假或扭曲新聞，或以新聞和採訪「自由」之名顛倒是非，甚至濫用人們對媒體的信任散播「毒」資訊、扼殺大眾的知情權，並誤導人們對社會發展的認知和判斷；更重要的是，資訊全球化偏遇上「後真相」，致令經由報道分析闡釋傳揚的「香港觀點」和「國際動向」容易出現偏差失實，損害香港的國際形象和長遠利益。

每一個國家和地區都有自己的「官媒」，例如英國的BBC、美國的VOA、法國的RFI、日本的NHK和南韓的KBS等，雖有負評但亦大致被接受，所以不應將「官台」污名化，簡單污衊為「專制」的「官方喉舌」。畢竟，「官台」是體現該國或地區對外對內的宣傳渠道，為社會整體利益發聲和服務，並設定專門的《約章》制訂作業流程和進行專業監管。在香港，港台的運作模式及其「公共目的和使命」，都在《約章》內明確交代，公眾亦可在港台網頁查閱。

不過，港台在新聞自由和編輯自主的掩障下，某些新聞報道和時事節目的內容、立場、觀點、主持人選和處理手法，都曾引發公眾對其政治立場「行先」的質疑，亦被指已違反《約章》的規定，包括準確而持平、增加市民對一國兩制的認識，以及培養市民對公民及國民身份認同感等基本責任。

有批評指，港台的主軸已偏離「正道」，逐漸逼近臨界點，現已是整頓港台的最後階段，但大家可曾想像一個原是具有高公信力的廣播機構，為何會淪落到如今的地步？往後應如何整治？港台不是私營媒體，也不是獨立王國，而是一個由公帑年花10億元運作，聽命於上級部門領導的政府部門，面對港台出現的紕漏，政府有責有權去監管整頓，確保港台不僭越、不妄動，依規秉持其執行部門的職份，確切履行上級部門制訂的《約章》，完善內部管理，當中包含主權判斷和管治決策，外界可對此提出意見，但不能凡事政治化，上綱上線地扣上「打壓新聞自由」的大帽，關鍵在改革的理據是否符合事實？行動和手法是否合法合憲？更重要的是港台的改革整頓能否除惡務盡？能否回歸《約章》的正途？

須知，媒體的天職是發掘社會真相，啟發公眾思考，為弱勢發聲，為不義打不平，是推動社會進步的主要推力；但在今天卻竟連媒體「是人是鬼」也搞不定。因此，政府有責任建立和完善「官台」，嚴格執行《約章》規定，作為維護公眾知情權的最後防線。港台改革不能是口號，不能再走「回頭路」！