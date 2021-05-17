正論：運署驗車一片亂　談何民生無小事

港府開口「與民同行」，閉口「民生無小事」，是否說到做到，從細枝末節已可窺知一二。位於青衣西草灣的運輸署車輛檢驗綜合大樓上月啟用，隨即激起劣評如潮，不僅電腦系統不穩定令驗車時間大大延長，甚至連驗車槽設計都有問題，隨時驗車變傷車。最耐人尋味的是，這套問題多多、涉款逾二億元的驗車電腦系統，又是由律政司司長鄭若驊丈夫出任主席的安樂工程承辦。

目前新驗車大樓只有地下一層投入服務，主要檢驗貨車；一樓及二樓預料今季啟用，以重置九龍灣及土瓜灣兩個驗車中心，屆時市區的士、公共小巴等都會轉到新驗車大樓驗車。然而即使只有地下一層投入服務，一樣搞得亂象叢生。例如過去驗車只需半小時，現時動輒兩小時，有貨車司機向本報投訴，時間大增主因是新大樓電腦系統經常出問題，甚至需要重啟系統，導致驗車工作拖長，幾乎任何辦公時候都有數十至近百輛貨車排在大樓外，引致附近交通擠塞，更浪費司機搵食時間。

這還未算最離譜。新的驗車槽居然較以前闊，地下亦無指示線，令司機無所適從，上月便有貨車在驗車時發生意外，一邊車輪墮入槽中，無人受傷算是好彩。另外，上址只安排一條通道予拖架貨車，其他通道即使無車亦不開放，加上驗車位置有一道閘門，拖架貨車轉彎離開時容易撞倒，隨時需要貼錢維修。顯而易見，這是設計出了問題，說是閉門造車也不誇張，要是運輸署在審批設計圖則時監管到位，真的有考慮實際需要，豈會弄出一個錯漏百出的新驗車大樓來？

最可恥的是，運輸署明知新大樓劣評迭起，至今最少收到6宗投訴，亦明知有貨車車輪墮入驗車槽險象環生，竟然堅持設計無問題，死撐運作大致暢順。如果這不是睜眼說瞎話，就是當司機如無物，橫豎搵食車必須一年一檢，新大樓問題再多，司機也沒有選擇。

一節見則百節知。一個小小的驗車大樓，折射出「官視民如草芥」的思維。一個政府是否真的與民同行，是否做到民生無小事，不是靠吹的，而是靠做的，偏偏港府大事做不成，小事做不好。新驗車大樓玩殘司機固然是一例，就連竹篙灣檢疫中心竟然也鬧出食物中毒醜聞，港府向檢疫人士提供既難吃又不潔的劣食，擺明「當人不是人」，不激起民怨才怪。當然，官視民如草芥是一回事，厚待「自己人」又是另一回事。新驗車大樓的電腦系統百病叢生，原來又是政府工程常客安樂工程承辦。安樂工程一直投得大量政府工程，惟投訴及爭議同樣不少，最轟動是數年前水務署的牛潭尾濾水廠加設氯氣生產設施，涉款逾億元，當局竟在無公開招標下直接將有關工程批給安樂工程負責，難怪外界質疑有人夫憑妻貴。

現屆政府任期將於明年6月屆滿，最近有人不斷為自己連任造勢，自吹自擂且不說，就連民生工程也激起怨聲載道，如此一張滿江紅的成績表，究竟有何顏面要求再坐一會？