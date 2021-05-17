世界視線：縱容以國暴行　枉稱世界警察

以巴衝突持續升級，以色列軍方日前炸毀加薩地帶一幢設有多間外媒辦公室的12層高大樓，其中包括美聯社在內。然而令人驚訝的是，對於自己國家的通訊社被襲，美國總統拜登不僅沒有譴責以軍，反而處處偏袒以色列。

白宮日前公布拜登跟巴、以領袖的電話通話紀錄，其中在與巴人政府主席阿巴斯的通話中，拜登承諾透過談判解決以巴衝突，但同時要求阿巴斯阻止哈馬斯對以色列發動襲擊；另一方面，在與以色列總理內塔尼亞胡的通話中，拜登表示堅決支持「以色列捍衞自身受到哈馬斯或其他恐怖組織威脅的權利」。獲得白宮全力支持的內氏態度強硬，強調軍事行動將一直持續下去，直到「所有以色列公民的生命安全得到保障」。

必須指出，今次衝突一發不可收拾，以方必須負絕大部分責任。在過去一個月的回教齋戒月期間，以方一度阻撓巴人前往耶路撒冷阿克薩清真寺朝聖，燃起了巴人的怒火；另一方面，以色列當局試圖用武力擴張在東耶路撒冷謝赫賈拉區猶太人殖民區，儘管當地法庭正審理相關產權糾紛個案，但以色列當局等不及判決出爐，即強行驅逐該區巴人。而即使到了這一步，國際社會其實仍有機會介入斡旋，中國、挪威和突尼斯日前要求聯合國安理會討論以巴衝突惡化問題，但被美方以「正在進行外交努力」為由拒絕。以色列有恃無恐，繼續對加薩狂轟濫炸，難道這就是美國「外交努力」的「成果」？

美國一向在外交上搞親疏有別、雙重標準，一方面對中國新疆穆斯林的「人權狀況」「深表關切」，另一方面卻對生存受到威脅的巴人不屑一顧，便是典型例子。人們可以看到，沙特高層被指策劃謀殺異見記者，拜登還會口頭譴責幾句、制裁一下沙特低級官員，但當涉及猶太人金主的利益時，華府連「扮持平」的工夫也省回。「滿身銅臭」的特朗普這樣做也就罷了，民主黨整天將「人權民主」掛在嘴邊，情何以堪？這就難怪連參議員桑德斯等黨內進步派也看不下去，高呼「巴勒斯坦人的命也是命」了。