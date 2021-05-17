神州觀察：炫耀缺德行為 民族劣根不改

一個人做了好事，若主動拿出來炫耀，倒也沒多大問題，至多會被說成愛出風頭；可一個人要是做了許多缺德事，之後還唯恐無人知曉，非要公開炫耀一番，只能說明這種人相當厚顏無恥，且屬病態心理。只不過，社會上若是有太多這樣的人存在，那這種社會勢必令人感到恐懼，擔心不知哪天就會讓自己淪為某些缺德行為的受害者，甚至中了招也未必知道。

近日，一名擁有百萬粉絲的內地遊戲男主播在社交平台發布影片，自爆自己入住某酒店幹下的缺德事，包括往電熱水壺中撒尿，笑言可讓下一任房客來喝；又往沐浴露和洗髮露中吐唾液及混入尿液，稱反正沒人知道，並滿不在乎地表示自己「就是這麼缺德」，簡直讓人心寒。據悉，平台方事後已將該名男主播的帳號封禁，惟輿論對此並不買帳，有網民直言不能就此了事，應報警處理；老實說，按照相關治安條例，這種人的確夠得上行政拘留了，但願別被輕易放生。

有人則建議將之拉進消費黑名單，飛機、高鐵、酒店全部禁止，此舉完全可行，且不乏相關政策指引，施以應得懲罰的同時，也好有效減少這種人繼續坑害他人的機會；此外，亦有網民批評網絡直播平台缺乏管理，對於做直播的人無甚標準要求，如同助長惡行。毋庸置疑，網絡直播平台亂象頻生，低俗缺德、無視法紀的主播亦不鮮見，只是還需看到，似這等毫無公德心、嚴重缺德敗行之人可說廣見於社會各個角落，甚麽身份都有，任何人都有機會被坑，根本無從防範。

譬如民眾對於酒店熱水壺的恐懼心理，絕非始自今日，以之用來煮內褲、襪子，或是被當作痰盂、裝嘔吐物之類的報道實在不少，沒被報道出來的又有多少？一心只做缺德事、從不公開炫耀的，也許永遠發現不了。況且不只是房客缺德，一些酒店的清潔衞生服務同樣令人髮指，譬如一條毛巾可以從馬桶抹到浴缸再到洗手盆、茶杯，全不講職業道德、服務理念。再如有食店員工居然能將洗過手的污水倒入鍋中，將啃咬過的骨頭扔回湯鍋繼續煮；一些火鍋店競相將客人食剩的湯底、食材回收，以廚餘煉製「老油」繼續奉客，等於賺了客人的錢，還要坑客人，甚麼世道？

有些缺德行為則明顯帶有報復動機，譬如菜太鹹被要求重做，廚師竟往菜中吐痰；外賣員不滿食客要求送餐上門，遂拍片辱罵對方，更向餐中吐口水，看來不懼缺德行為曝光、以之為傲的亦大有人在。更有像湖北武漢的惡女子，於新冠疫情大爆發時往鄰居的門柄吐口水，何止缺德，簡直是唯恐病毒不擴散，擺明想讓更多無辜者遭殃，何以這般心機歹毒？這個社會太多相互坑害之事，孰令致之？