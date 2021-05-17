功夫茶：漢奸資產凍過水　法庭受審好樣衰

醜婦終須見家翁，漢奸押上庭示眾。香港畀疫暴雙重打擊，市民愁雲慘霧，需要好消息沖吓喜。大漢奸黎智英前年8月18日及8月31日兩宗非法集結案3項罪名成立，上個月合共被判入獄14個月，依家喺赤柱做其屎坑黎，洗定個廁所等佢戰友屎坑蟲上海仔入嚟。

大漢奸踎監實在大快人心。嗱，佢今日又要到灣仔區域法院，就前年10月1日嘅非法集結案受審，呢鋪係區院，判刑可以重好多，坐多幾年唔出奇。好戲在後頭，佢仲涉違反《港區國安法》及欺詐等多宗罪名，可以終身監禁㗎，大家都好渴望睇呢一日。

屎坑黎係壹傳媒老細，依家窮途末路，旗下刊物近年摺得就摺，上星期五台灣《蘋果日報》宣布本周二停刊，即晚保安局根據《港區國安法》條文，凍結黎持有嘅壹傳媒71%股份，估計超過3億元，另有3間本地銀行帳戶內嘅資產都被凍結，加埋之前凍結嘅資產，差唔多4億個大洋凍過水。當局亦已經去信中央結算有限公司，要求停止黎智英持有嘅股份進行實體買賣。

廣大市民，千祈咪掂壹傳媒呢隻濕鳩股，飛又飛唔高，扯又扯唔起，股價周不時大幅變動，由最高位撻落嚟，唔見九成，擺明引人落疊，傳出有人造市，警方都有拉人，但證監查超過半年都冇下文，究竟幾時先會向公眾交代調查進展呢？股民等真相等到頸都長，買咗嘅死唔眼閉，都想知道邊個靠害，一定要拉晒呢班衰人去坐監。

奉勸世人，見到屎坑黎呢舊黑氣石，黐埋去都冇好帶挈，簡直衰到冇朋友。佢兩個仔同壹傳媒高層都被警方拉咗，搞到周身蟻，妻兒長途跋涉探監，奔奔波波，屎坑黎真係佗衰家。今日又要鎖手銬上法庭，喺犯人欄畀人公審。每次佢上庭，都大把人排隊輪候聽審，有啲梗係佢黨羽，但好多都係趁熱鬧嘅市民，大漢奸喎，百年難得一見，當年汪精衛大家冇機會見到，依家漢奸黎70幾勾，風燭殘年，喺赤柱擺唔得好耐，一個唔覺意去賣鹹鴨蛋，咁就好似恐龍咁，絕迹人間，想睇佢嘅惡形惡相，只可以睇片睇相，點都唔夠睇真人咁生動呢！

台蘋收檔，相信香港《蘋果日報》死期不遠矣，盛傳7月1日被取締，依家壹傳媒瀕臨乾塘，內部人心惶惶，跳船嘅幾乎日日有，一係冇錢出版，一係冇人做嘢，橫死掂死，都係漢奸黎嘅陪葬品，醒目嘅真係好快啲走，仲留番喺度聽拉咩！不過，咪以為唔撈就可以甩身，前高層照樣會被調查，國家安全事關重大，去到天腳底都追到你瘦。

一入豪門深似海，入錯壹傳媒真不該。漢奸黎好心一人做事一人當，審乜審吖，做錯就要認，打就企定，過得初一，過唔到十五，疊埋心水洗靚赤柱嘅屎坑，話唔埋攞個終身服務廁所大獎呢！