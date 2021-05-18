世界視線：炒作戰爭害對手　美國擾華玩攻心

世界既不安寧、也不太平，席捲全球的疫情已開始第二擊，近日變種病毒波及多國，不少國家及地區都淪陷。從疫情中緩過一口氣的美國卻沒有幫忙他國防疫，反而在歐亞熱衷炒作戰爭議題，亞洲方面一講再講台海戰事，近日是以美國成功發展高超音速導彈為引子，指射程2,700公里的導彈可由關島的美軍基地射向台灣，聲稱即使解放軍已登島、並包圍台北市，這款導彈亦有威懾力。

中國不理不睬，大國交手，切忌隨對方的牽引起舞，反正中國已把對台灣的立場與底線說得清楚，解放軍會怎麼做，令行即知，美國的炒作如單人探戈，索然無味。美軍發展高超音速導彈已不是新聞，但美媒偏要把這款導彈問世的報道，用在中國武統議題上，還詳盡「幻想」解放軍登島之戰會受阻，即使解放軍成功登島，並包圍台北，台灣已被解放軍吞下一半，美國軍方仍稱關島的海軍基地可發射導彈，甚至海上航器亦可裝載這款導彈發射，威懾對方。

美軍的「幻想」很豐富，但居心叵測！兩個月前美軍印太司令部司令、海軍上將戴維森發表中國6年內會攻打台灣，他警告國會議員必須增撥軍費，因「中國真的會武力攻打」，而且解放軍的軍事威脅已擴展到太平洋上的關島，因關島已被解放軍鎖定為打擊目標。美國軍方把中國這個假想敵用得淋漓盡致，但這麼拙劣的政治手腕，無異於把別人當傻瓜。美國對亞洲是醉心幻想戰事，在歐洲卻是煽風點火，美國已不止一次鼓勵烏克蘭對烏東地區的戰事更主動，甚至以軍事力量還擊俄羅斯。美國任由該地區可能因軍事衝突被毀，更老謀深算的是，美國還能搭一程軍售順風車，怎麼算都不吃虧。

無論俄羅斯與烏克蘭是否打得遍地開花、血流成河，美國都沒有損失，還可把長臂政策伸到俄羅斯門口，甚至開拓美軍在歐洲的地盤。兵凶戰危，一般國家都盡量避免戰爭，以免打擊經濟、民生，更不想因戰而亂，但美國的操盤手卻把戰爭當絕招，無論在歐洲還是亞洲，都炒作戰爭恐懼，藉此為中俄樹敵，美國的計策會否令冷戰變熱戰，是今年最恐怖的變數。