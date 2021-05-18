神州觀察：台灣防疫一團糟　過失連連惹民怨

台灣近期爆發新一波本土新冠疫情，情況持續惡化，更分別錄得單日新增206宗及333宗本土確診病例，以致擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中疑似一夜愁白了頭。然而愁歸愁，辛苦歸辛苦，一些民眾對此並不買帳，認為問題是因錯誤的政策所致，甚至直斥民進黨的防疫措施「不合格」，致使基層民眾受苦，惟有實行「自救」，言語間透着怨恨。

隨着台北、新北市等疫情重災區將防疫等級提升至第3級，並頒布多項禁令，全台多地開始變得異常冷清，包括平日人來人往的西門町、士林夜市皆呈一片死寂，對於當地乃至台灣整體經濟、就業等環境造成的衝擊可想而知；此外，一些地方還出現民眾搶購物資、防疫口罩坐地起價等現象，疫情失控帶來的社會混亂勢難避免。而在國際上，一些國家及地區對台收緊邊境管控的舉措，勢又會不同程度影響到台灣的對外經貿、商務、旅遊等諸多領域，總之裏外都是損失。

有民眾批評，當局在街道上噴灑消毒液的做法只是噴給人看，以求心安，認為公共場所防疫主要靠量體溫，政府亦無強制規定大量減少入場人數，大部分上班族仍需每天來來回回擠乘捷運，充滿風險；甚至在政府的疫情記者會上，官員或台下記者帶頭做壞榜樣，都無保持正確的社交距離；亦有美國華裔醫生批評台灣的防疫方式老舊，指在大街上噴灑消毒液的方法欠科學根據。

更大的防疫漏洞還在於當局早前大開邊境之門，隨意放寬航空業人員檢疫天數，容許太多外國確診病人返台，終致疫情一發不可收，認為政府須為此負上最大責任。嚴重的防疫漏洞還有很多，譬如台北萬華的茶藝館群組爆疫現象，以及有醫院對於疑似病例的採檢、診斷環節出現的疏失，都與政府的監管不力有關。另一致命隱患則在於，台灣的疫苗接種率被指不足1%，恐令台灣付出沉重代價；問題究竟是因台灣極度缺少疫苗所致，還是因現時研發出的各種疫苗質量不靠譜，屢屢發生接種事故，從而重挫民眾打疫苗意願？當局又將如何扭轉局面？

毋庸置疑，新冠疫情已然成為全球必須共同面對的大災劫，任何國家或地區都無法置身事外，只顧防好自己或消極防疫都會導致產生「蝴蝶效應」。台灣早期的防疫成功故事或將化為烏有，固然可惜，更不知事態會否繼續惡化，受牽連的亦非只有島內民眾，譬如在跟大陸經貿往來、文化交流、旅遊探親等方面仍然有着較高依存度的現實下，會否將疫情傳至大陸？乃至傳入其他國家或地區？何況病毒正在不斷變種升級，殺傷力愈趨強勁，任何的掉以輕心都將導致害人害己的結局，切勿兒戲。