功夫茶：港迪士尼蝕到嘔　割地送錢應了斷

香港迪士尼樂園嘅主題係「童話」，童話其中一幕最經典場面係「王子親吻昏睡公主」，最近喺美國媒體掀起風波，被批評「未經許可就行動，給兒童不良示範」，有女權教授甚至煞有介事咁話：童話中王子吻醒公主實為性侵！阿哥！乜童話故事全都咁暴力和色情？深究起來更加係毀三觀添，兒童不宜，大人也不見得咸宜！

嘞！現實中，香港迪士尼根本就冇「童話」成分！自2005年開幕以來，幾乎年年蝕錢，王子即使吻醒公主，也不會兩個人從此就「快快樂樂」生活下去！吻下來，豁出去，如果有小朋友仲大鑊，分分鐘要「賣肉養兒」！要幸福笑容，一大早分手要狠！可惜港府廢柴又冇心冇肺冇靈魂，從來不知「止蝕」，一個海洋公園係咁填氹，一個香港迪士尼又係咁「割地送錢」，講起都谷氣！

迪士尼業績連續第6年「見紅」，去年財政年度淨虧損近27億元，係2008年首次公布業績後虧損最差！尋日公布2020年度業績，淨虧損由2019年度嘅1.05億元增加25.7倍至近27億元。世界真係小小小，小到真係妙妙妙！唉！依家係樂園真係慘慘慘，慘到真係喵喵喵！係慘蝕到王子都認唔到邊個係公主！

樂園蝕到嘔白泡，管理層當然大把藉口，譬如話過去一年受疫情打擊，全球旅遊業面對史無前例嘅不明朗情況和重重挑戰，主題樂園喺整個財政年度中有約60%嘅日子需關閉，酒店亦只能維持有限度服務，令樂園喺全年收入下跌76%至14億元。此外，人均消費亦受經濟不景氣影響，酒店入住率又按年下跌59個百分點至15%。樂園即使如何實施節省成本和營運模式，均於事無補，唔會好似童話故事咁，王子一吻業務就朝氣勃勃。與其做「棺材拐杖」——死頂落去，不如收番塊地，用嚟起公屋好過！

其實，香港迪士尼樂園係世界上最小嘅迪士尼樂園，政府喺大嶼山竹篙灣一直預留60公頃填海土地，供其發展第二期，可惜塊靚地又係閒置多年嚟養蚊！迨至2020年，港府先話考慮到目前經濟狀況，不再度續期延長其二期土地認購權。美國華特迪士尼就假惺惺話會喺「未來投入資金擴建」，對政府決定表示「極度失望」云云。講真，同美國佬搞呢個樂園，老美就真係「時時懷希望，不必心裏跳」，皆因香港蝕到入骨有份，何曾分過條毛？當年通過協議，港府將逾62億元貸款轉為股份以支持迪士尼樂園發展，有立法會議員高呼係「喪權辱國」嘅「不平等條約」！庸官無能，當年割地送錢，明知並非一盤生意，仍然要買老美怕！依家「中國人不吃這一套」！港府難道還要做笨賊「套」下去，係時候來個了斷了吧！執咗佢，用嚟起臨時房屋都係德政吖！