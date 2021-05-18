正論：妖媒停牌未平亂　取締方可除禍端

漢奸黎智英正在赤柱服刑，但官司未了，旗下壹傳媒繼上周黑色星期五，昨日可說是赤色星期一，傷口擴大加速流血，台灣《蘋果日報》最後發行，黎同日承認前年10月1日非法遊行相關控罪，勢再加監，而壹傳媒開市前便停牌，更為其終極消失掀起序幕。

上周五保安局引用《港區國安法》凍結黎智英持有的71%壹傳媒股權，以及其3家私人公司戶口，昨日停牌是等待發出關於保安局凍結黎智英所持資產及公司股權的聲明。壹傳媒連年虧損，亟待財政支援，但因為面對政治法律風險，難獲銀行貸款，長期依賴黎智英私人借貸支持運作，凍結資產事件對壹傳媒來說，無異是斷水斷糧，流動資金是否足夠，營運將會受到如何影響，公司何時復牌，集團應該向股東交代，但至昨晚未有發出正式公告，對小股東非常不公平。

自從黎智英去年8月因為涉及違反《港區國安法》被捕後，壹傳媒股價屢出現異動，暴升暴跌，從最高位回落九成，懷疑有人造市，警方曾拘捕了10多人，顯然潛在問題複雜，各界早已促請勒令壹傳媒停牌。證監會作為監管機構，調查時間超過半年，一直未有交代調查進度，事件疑惑未澄清，卻仍然可以繼續買賣壹傳媒股份，等於明知道有水氹，卻未有豎牌警告，讓公眾誤踏陷阱，蒙受損失。

有團體昨日到港交所及證監會請願，要求將壹傳媒除牌。他們指保安局引用國安法凍結壹傳媒黎智英個人資產，禁止買賣其所持股份後，應該立即將長期煽惑反中亂港的壹傳媒除牌，徹底堵截其亂港資金流，打擊壹傳媒死不悔改的囂張氣燄。證監會作為股市的監察機構，有責任保障小股東的權益。香港曾有上市公司因管理層出事而停牌，證監會根據上市規則取消其公司的上市地位。小股東苦守多年，最後手頭上的投資淪為「牆紙」，證監豈能重蹈覆轍？

無論甚麼範疇，有壹傳媒就有混亂。壹傳媒面世，就像潘朵拉盒子釋放的不幸，為特區埋下禍亂的種子。眾所周知，黎智英背後有外國勢力撐腰，不諱言為美國而戰，乞求美國制裁中港。他創立壹傳媒逾30年，立場偏頗，誨淫誨盜，亦違反傳媒操守，多次涉及製造或散播假新聞，最令人髮指便是《蘋果日報》自編自訪，陳健康尋歡事件東窗事發，黎要以頭版刊登公開道歉啟事，正如議員所說，枉稱為「一份報紙」。

《蘋果》擅長以民主自由為幌子，對中港政府無差別肆意攻擊中傷，長年鼓吹反中亂港，煽動青少年上街，從佔中至反修例黑暴潮，《蘋果》都在搖旗吶喊，為港獨勢力助威，更把歪風帶到台灣，不但破壞當地媒體文化，亦成為台獨聲音的渠道。

台灣《蘋果日報》不堪連年虧損，今日起停刊。香港《蘋果》劣迹斑斑，早已被港人唾棄，銷量低迷，廣告欠奉，只有黃營文宣圍爐取暖，根本病入膏肓，離死期不遠。黎智英涉及違反《港區國安法》，只是駱駝背上最後一根稻草。較早前有關預測《蘋果日報》結局的調查，多達67%人選擇「企業倒閉、破產收場」的選項，亦有約四成人選擇「終身監禁」和「政府取締」，還有「股票除牌」、「全家被捕」、「內地監禁」及「互相篤灰、毒果瓦解」等，顯然香港市民對毒果假新聞已忍無可忍，希望「妖孽壹傳媒」早日消失。

外間盛傳7月1日前會取締《蘋果日報》，有鑑於現有或前高層紛紛捲入官非，該報近日出現離職潮，多名中高層人員相繼跳船，甚至有員工要求管理層解散公司，發放遣散費。壹傳媒集團死撐現時沒有遣散員工的方案，不會自己結業。但是彈盡糧絕，金主落鑊，氣數已盡，閻王要你三更死，誰敢留命到五更，時辰到，便要找數，為禍香港都逾30年了，還想作孽到何時？

縱使黎智英已身陷囹圄，但各界敦促執法部門嚴肅跟進《蘋果》牽涉勾結外力，分裂國家的行為。保安局回應提問，指個別媒體運作是他們的事情，強調如違反國安法，一定會用法律打擊，重申行動與新聞工作無關。《港區國安法》是維護國家安全的尚方寶劍，斬妖除魔，粉碎「刑不上黎智英」的傳聞，既然可以拉黎智英本人，當然有權可以對壹傳媒封舖，要做就要盡快做，斬草不除根，春風吹又生，香港是黃台之瓜，何堪再摘，再也經不起動亂了。

止暴制亂不但針對暴徒，亦要剷除其誕生的土壤，取締毒果刻不容緩，證監應盡快調查壹傳媒股價造市案，向公眾交代，以確保國際金融中心的名譽，把壹傳媒除牌，才可以斬除禍根。外部勢力已視黎智英為棄卒，執法部門除惡務盡，正如鄧小平所說，「還怕甚麼」？