台灣這幾天疫情反覆惡化，雖說是外來輸入，卻證明內部防範不力。有說台灣早前防疫成功，染病者少，接種疫苗也少，故此社區免疫抗體不足，這屬似是而非的解釋。

現時疫情的挑戰是變異病毒，新的威脅。從連日確診人數大增，即可看到變異病毒的兇惡。早段時間成功，防範鬆懈，以為因循守舊便可。對變異病毒，全無警覺，也缺準備，結果潰不成軍。調整之後，或許可以克服，但疫病蔓延還可能有一段時間，病患者不少，社區的恐慌，對經濟民生的打擊相信不小。

台灣以外，新加坡同樣增加輸入形成的社區感染。日韓還在折騰，疫情還在惡化，變異病毒層出不窮，似已失控，散播周邊，禍及全球。歐美形勢改善亦有限，世界衞生組織說，2021年疫情會比2020年更為兇惡，信焉！即使守衞嚴厲的內地亦備受輸入疫病的壓力，香港能掉以輕心嗎？

對付疫情，從來只應從嚴，寧枉毋縱，也寧可矯枉過正，因為稍一放漏，便可引致社區大爆發。現時，變異病毒只是傳播性強，下一步也許會是毒性加強，致病死率上升，因此要及早提防。而最佳策略便是消滅於未成傳播鏈之時。最主要的防線應是香港入境檢測。

一是檢測手段升級，要用抗體測試；二是隔離的時間要加長，14天不夠，要延長至21天。如印度的重災區，可能達28天，甚或暫時禁止來港。而在集中隔離之外，還要反覆測試，盡量少用不甚可靠的家居隔離；三是現時的突襲小區強制測試不足，要擴大範圍多次測試，應付病毒的潛伏；四是全力推廣疫苗接種，動用政府緊急權力，對前線、高危群體強制接種。

即使疫苗有風險，但在全球範圍還屬風險正常的程度，主要是政府願否全力動員社會接種疫苗。在復必泰和科興之外，也應引進其他疫苗，如內地國藥、俄羅斯的「史普尼克V」（Sputnik V）， 讓香港市民多些選擇。

香港不要像歐美那樣把防疫的希望全部寄託於疫苗，可疫苗接種率提升還是重要的防疫手段，效果遠大於接種的正常風險。接種疫苗，特別是內地疫苗更有助與內地有限度通關，恢復部分經濟民生，一舉兩得。

香港現時的形勢還好，卻一如台灣，不能保證安全，防疫的措施不可能放寬。現時政府的作為，似乎還是心存僥倖，不肯以短痛來避免長痛。政府的官僚太着意一些既得利益的要求，不顧大局，也不顧社會整體的安危。若不吸取台灣的教訓，便是陷香港於危地。