5月18日至21日，香港終審法院首席法官張舉能率隊訪問北京，與最高人民法院院長周強首席大法官會面，將參訪一些司法機構進行交流，將「禮節性拜訪」全國人大常委會辦公廳、法工委、香港特區《基本法》委員會、最高人民檢察院、司法部和國務院港澳事務辦公室。

所謂「禮節性拜訪」的說法出自香港司法機構發出的「新聞稿」，甚麼叫「禮節性拜訪」？見吓面？打個招呼？握握手？飲啖茶？交換名片？今天天氣哈哈哈？群坐片刻？言不及義，就起身拜拜？愛表演的、特能裝的，還會熱烈握手？依依不捨？然而，張舉能訪京團會是如此這般的「禮節性拜訪」樣子嗎？新聞稿是要「淡化點兒」甚麼嗎？

香港回歸接近24年，實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，對一國、對中央態度最為倨傲的就是香港司法機構和司法人員。終審法院曾數次挑戰全國人大常委會的決定、決議，法官「判詞」頗見不敬，要顯示出全國人大常委會的決定能否在香港落實，還要經過香港司法機構「處置一番」，還要經由他們評頭論足是否「符合《基本法》」、是否「符合香港法律」。香港《基本法》已經賦予香港極大的權力，他們猶嫌不夠，還要「自我賦權」。他們要的不僅僅是司法「獨立」，而是司法「獨大」，是香港的司法可以凌駕一國、凌駕中央！這種「妹仔大過主人婆」的狀況持續了很久，對「一國兩制」衝擊極大，對一國權威、中央權威，和香港法治、社會環境、政治生態傷害極大。我們常嘆的「試問今日之香港到底是誰家之天下」，是包括了這種反客為主、以下犯上的狀況的。

現在香港的司法改革既迫在眉睫又任重道遠，其中的阻力和複雜性更是不言而喻。香港司法改革的推手和指導者必須在中央、在一國司法機構，香港司法機構只能按照中央的精神和指導方向辦事，結合香港的情況拿出方案、拿出時間表和路線圖。今次張舉能帶隊訪京，就是要面對領導，端正態度，豈能「禮節性的拜訪」？