世事如棋局局新。在世界大棋盤中，中美本來不是對手，或者說美國從來沒有將中國視為真正對手，即使雙方曾在朝鮮戰場上兵戎相見，美國也只是懾於中國人尤其是毛澤東的氣勢，而不是懾於中國的國力。但今天就不一樣了，中國迅速崛起令美國感到空前壓力，雙方由不同等級的較量變成旗鼓相當的對手，老美再也無法像過去那樣隻手遮天，其焦慮感可想而知。

蘇聯瓦解後，美國一直享受獨霸世界的尊榮，發夢也沒有想到有一天會面臨中國的威脅。在老美心目中，中國一直是貧窮落後的代名詞，根本不配成為他們的競爭對手。就算中國經濟開始騰飛的時候，他們也沒有放在心上，依然不斷強調「中國崩潰論」，等着看中國的笑話。直至發現中國不但沒有崩潰，反而一躍成為全球第二大經濟體，某些領域甚至已後來居上，他們才如夢初醒。特別是中國在5G技術、太空科技、量子計算、人工智能等領域的突出表現，以及「一帶一路」戰略逐漸鋪開，更是令老美惶惶不可終日。

為了遏制中國崛起，這些年美國可謂絞盡腦汁，貿易戰、科技戰、金融戰，更不惜以國家力量打壓華為等中國民間企業，幾乎所有經濟手段都用遍了，但還是無法阻止中國前進的步伐。於是美國重拾冷戰思維，糾合西方諸國圍堵中國，在香港、新疆、台灣問題上逐一發難，結果還是無法奏效。

香港顏色革命固然達不到奪權目的，黎智英等洋犬反而淪為階下囚；新疆的所謂人權問題也搞不出甚麼名堂，反而暴露美國等西方國家道德淪落，謊言欺世。現在美國手上只剩一張台灣牌，難得蔡英文當局充分配合，令美國得心應手，這張牌似乎還有一點作用。但美國人也深知，台灣問題關乎中國核心利益，他們打牌歸打牌，絕不敢輕易逾越紅線。只有台灣人才會如此天真，以為美國大兵會替他們賣命。