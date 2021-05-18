昨日清早傳來好消息，壹傳媒宣布停牌，主要是因應大股東黎智英被凍結股份，雖然是暫時性，但不少人都希望這是永久的決定，為何要讓這妖孽股繼續在股票市場上害人？

自從黎智英涉違《港區國安法》被捕後，壹傳媒股價出現大幅變動並不罕見，由最高位蒸發九成，懷疑有人造市，但證監調查超過半年仍未向公眾交代，各界呼籲應該把這隻股份永久除牌，免得遺害人間。

大家試試幻想有一朝醒來，世界沒有了壹傳媒這個物體，即是說沒有《蘋果日報》，市民肯定第一感覺是耳根清淨，不用再看見妖言惑眾，污染眼睛耳朵。

這個假設並非幻想，而是極有可能成真，保安局根據《港區國安法》凍結黎智英持有壹傳媒71%股份及其他資產，總值接近4億元，壹傳媒窮途末路，旗下刊物實體版大部分停刊，只在網絡苟延殘喘。上周五連台灣《蘋果日報》都宣布今日停刊，盛傳7月1日香港《蘋果日報》亦會被取締，內部士氣低落，幾乎日日有人離職，眼看前高層都有手尾，真的是「走得快好世界」。

黎智英官司纏身，前年8月18日及8月31日兩次非法集結，合共被判入獄14個月，昨日又要到區域法院，就前年10月1日的非法遊行案受審，黎認罪候判刑，相信再判監機會極大，但大家最關注他涉及違反《港區國安法》及欺詐等多宗罪名，若果罪成可以判處終身監禁，即是以後都不會見到這個物體在街上大搖大擺，污染市容。如果再想深一層，黎智英與壹傳媒沒有存在過，香港沒有妖孽傳媒煽動反中亂港，渲染色情物質主義，小朋友在健康環境長大，應該不會有佔中及黑暴出現，香港會比較太平。是誰容許毒果肆無忌憚生長？多年來毒害無數青少，特區這場噩夢，應該差不多去到尾聲吧！但願明早一覺醒來，活在沒有壹傳媒的時代。