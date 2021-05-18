香港土地問題突出，創科發展落後，但靠近大灣區的新界北發展卻長期被擱置，大量「平、靚、正」的土地被用來建設厭惡設施如「殯葬城」，或任其荒廢。發展不能拖延，香港要抓住「十四五」規劃契機，更好融入大灣區發展，就必須改變舊的發展思維。筆者認為政府應拿出魄力，在新界北新建禮賓府，以身作則，並承諾在數年內發展好區域，避免蹉跎歲月，帶動新界北發展。

港深邊境土地是大灣區核心地段之一，如何規劃，將影響香港在大灣區城市群內的角色和影響力。但如今邊境發展極度緩慢，新田/落馬洲發展樞紐最快要到2032年才有首批居民遷入。政府還欠缺發展思維，在與羅湖口岸一河之隔的沙嶺建設「殯葬城」，簡直是對土地資源的浪費！政府缺乏魄力和發展觀念，是發展緩慢的原因之一。看看成立40周年的深圳特區，從2009年開始，以不到10年的時間就將前海這片15平方公里的土地建設好。對比來看，香港好像在蹉跎歲月，落馬洲口岸已開通逾40年，周邊土地的發展幾乎不變。政府看似花了很多工夫，但只是研究再研究，發展步伐猶如龜速，如何能把握國家發展契機？

首先，政府要把關注點多放在新界北，可向北遷移，包括在新界北興建新的禮賓府，以身作則，才能讓更多人關注這個地方。並着重打造「北創科，南金融」，承諾10年內搞掂，這樣才能顯示出政府的魄力！第二，政府要將那些陳規陋習統統去除。以往土地供應審批程序冗長緩慢，推進創科發展時口號很響亮，落實很困難，遠水難救近火。那就要全面檢討，精簡發展程序及提升效率，例如可設立新部門着重新界北發展，加大力度，壓縮程序，加快工程的興建進度。要為創科發展全面開綠燈。第三，徵收土地時，合理賠償業主至關重要。目前補償偏低及不公平，在衡量補償金額時，地政總署應考慮被徵用土地所擁有的規劃區域的潛在發展利益，目前這些價值是刻意被忽視。

港府推行落馬洲河套「港深創新及科技園」工程進展緩慢，繼續單靠政府用傳統發展模式主導並不理想。發展要用新思維，港深兩地可討論對實驗區進行規劃與營運。通過一國兩制，度身訂造相關配套法律及政策，惠及參與的創新科技資源與人才，例如推出政策令兩地人才往來創科園不須過關，這樣才有利於香港創科發展。

「蘇州過後無艇搭」，香港再不加快發展進度，繼續故步自封，錯失機遇，只會被逐步拋離。政府必須拿出魄力，以身作則，以表決心。