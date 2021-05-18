新冠疫情重創全球航空業，國泰航空更是蝕到趴街，港府不惜破天荒動用公帑打救，既注資273億元，又批出金額冠絕全港的7億元保就業補貼，羨煞全港企業。無奈國泰就是扶不起的阿斗，不論豪花多少百億元，業績一樣沒有起色，反而大裁員不斷，完全罔顧社會責任。

不過做得多麼差也不打緊，只要一日有港府撐腰，國泰一日獲得備至呵護，這間國際排名每況愈下的航空公司一日不用壽終正寢。嗱，國泰獲港府「明益」又添一例。國泰航空飲食服務上周收到提供竹篙灣隔離營餐飲服務的邀請，並已遞交報價資料，強調一向非常重視食物安全及質素云云。既然得到當局主動邀請報價的「祝福」，國泰中標機會可謂高唱入雲。

眾所周知，竹篙灣檢疫中心早前發生集體食物中毒醜聞，上址原由一間承辦商負責為檢疫人士提供膳食，詎料日前有檢疫人士用膳後腹瀉。食環署其後巡查發現，承辦商的食物室不潔及保存食物溫度不當，已展開檢控程序及發出口頭警告。再然後，便是國泰獲當局力邀報價。整件事，折射出港府監管不力、審標兒戲，提供劣食更不把市民當人看待；同時反映出當局對國泰情有獨鍾，多次送錢仍意猶未盡，還是要繼續送錢。

反觀多少企業因疫情瀕臨倒閉邊緣，多少基層活在水深火熱之中，偏偏港府視若無睹，鐵了心拒絕再推保就業計劃，遑論設立失業援助金。不管議員鬧到口水乾，也不管團體向高官苦苦哀求，他們就是不屑一顧，卻對國泰這間服務質素泥沙俱下的所謂香港龍頭航空公司不吝伸出援手，花多少錢也甘之如飴，眉頭不皺一下。

善財難捨，冤枉甘心，政府向來如是。不僅對國泰豪爽，對海洋公園甚至對無惡不作的假難民也是一樣。要是港府能愛民如愛國泰、愛香港人如愛假難民，民怨又豈會愈演愈烈？廢官民望又豈會愈來愈低殘？