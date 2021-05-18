朋友夤夜來電，向我大吐苦水，慨嘆為甚麼「香港親情紙咁薄」，我倆談了一個通宵。整次談話，朋友不停問我，人情真的這麼不值錢嗎？這位朋友跟我同年，昔日是公開考試狀元，聰明絕頂，遠勝於我，向我問道，其實不期望真能得到解答，只是想找個傾訴對象而已。

這位好友的母親年逾古稀，有3個孩子，他是老么。早前母親聞說鄰居一位老太太的兒子突然移居外地，說香港快要「新疆化」云云。此人拋棄老娘遠走他方也就罷了，事前竟然瞞住所有親人，待移民手續辦好，上飛機前的一刻，才通知在港的家人。我老友的母親聞訊，固然替鄰居的老太太惋惜，私下卻四處跟人說：「政治上是黃是藍不打緊，移民便移民，但天下間哪有這樣冷酷無情和做人沒交代的兒子，此事實在可笑。」

詎料言猶在耳，老友的大哥日前突然通知母親，他暗地裏已把香港的產業賣光，正要移民英國，何時起行？呵呵，只在數天之後，情況跟上述鄰居的例子竟然一模一樣。老人家收到這個消息，恍如晴天霹靂，整天在捶胸頓足，說晦氣話，埋怨生孩子究竟有甚麼用？我問老友，你們兄弟3人平日感情好嗎？答曰：「還不錯的，所以完全沒想過我哥會近乎不哼一聲的，說走就走。」

要走的香港人估計大部分是「黃絲」，本欄過去一直強調，黃絲之所以不可取，不是在於政治立場，而是在於做人態度。這批人大多「我相」極重，眼中只有自己，完全不懂得尊重別人。人是群體動物，人與人之間如何相處是一種藝術，黃絲卻似乎不會這種藝術。他們在香港搞政治，一心只顧着自己有甚麼偉大理念，完全不懂得顧及中央以至建制陣營的感受，養成這種習性之後，處理家庭倫理問題，自然也不會理會家人感受。這樣的人無論在國在家，都成不了甚麼好事。