疫情持續，市民特別關心家居安全，好似啲喉管有冇滲漏，因之前有唔少確診新冠肺炎係通過喉管播毒。早前有政黨調查全港多區大廈嘅排污系統，發現有約六至七成大廈嘅喉管有潛在播毒風險，包括出現滲漏、錯誤接駁等，惟政府安排檢查大廈喉管嘅進度緩慢，市民一見喉管有滲漏，自不免加倍留意及擔心。

年初陸續入伙嘅將軍澳居屋雍明苑就問題多多，早前先有居民因臨近新年趕裝修入伙，產生大量建築廢料、棄置家具及紙皮等垃圾，形成「垃圾海」，經本報揭發後，房屋署才加強清潔。事隔多月，本報記者日前又去該屋苑視察，發現仍然有唔少垃圾、走廊滿布灰塵，居民亦不滿房屋署冇做好管理。除了清潔問題，近日該屋苑又有住戶投訴單位外牆及喉管滲出不明黃色水漬。屋苑若係舊，年久喉管滲漏一點唔出奇，可是雍明苑人伙幾個月，斷估喉管唔會咁快老化啩！之不過，呢個屋苑一開始就問題多多，好似話廚房防火門及房間窗戶無法關上、廚廁驚現多塊空心磚、房間批盪爆裂等，依家有住戶投訴3月初發現廚房對出廁所外牆及喉管出現黃色水漬，懷疑係糞漬，於是向房署投訴。

房署原先承諾會盡快安排清潔及維修。其實呢啲都係房署應分做嘅，何況屋苑仲咁新添！殊不知兩個多月以來，房署一味拖得就拖，一時話油漆缺貨、一時又話承辦商不能來，要另擇時間！明玩人啫！唔通屋主啲時間就唔值錢，你哋可隨時拖得就拖，約好唔來就取消？屋主投訴污漬不時傳出異味，你哋就稱黃色水痕並非源自污水渠，故不存在衞生風險！有專家就指沖涼水可沿外牆播疫，萬一樓上住戶「中招」，樓下住戶亦會遭殃！真出事了，事後問責，都已太遲！房署不應如此官僚，喉管滲漏，可大可小，有居民投訴，好應該第一時間去處理，不容任何藉口諸多拖延！