72年前的夏季，是中國近代史上的偉大歷史轉折。中國人民解放軍在4月21日執行毛澤東主席和朱德總司令發布《向全國進軍的命令》，百萬雄師西起九江東北的湖口、東至江蘇的江陰、長達500多公里戰線上橫渡長江。打過長江去，解放全中國。堅決執行解放全國人民的進軍令。

4月23日人民解放軍解放南京，宣布國民黨蔣家王朝覆亡。捷報傳到毛主席那裏，毛主席欣然提筆賦詩《人民解放軍佔領南京》：

「鍾山風雨起蒼黃，百萬雄師過大江。虎踞龍盤今勝昔，天翻地覆慨而慷。宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王。天若有情天亦老，人間正道是滄桑。」72年後的今年夏季再唸毛主席宏偉七律，尤其是「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」這一曠世警句，聯繫立法會最近通過的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》的執行是否到位，真是感慨其何等具現實的指導意義。

區議員作為法定公職人員，必須要依法宣誓效忠本是天經地義，有人若不符合宣誓資格或發假誓及違誓，當然要被依法DQ，並追究法律責任，沒有灰色地帶，只不過是特區官員是否「堅決、徹底、乾淨地」執行到位。對此，全港市民必須嚴肅和嚴密監察，不要讓官員「沽名學霸王」，鬆手「放水」不執法。

曾記否？非法佔中案應審未審的約700多宗案件，本屆政府竟對被拖延了8年仍一宗也未跟進！曾記否？非法佔中案應審未審39名佔中搞手案件，本屆政府一宗也未交法庭審訊！曾記否？去年5月底300多名現任區議員聯名反對國安法，仍未追究檢控。曾記否？去年7月兩天的非法偷步初選罪行和違反禁聚令的違法行為中的300多名現任區議員，迄今仍未被追究法律責任？

政府在司法上舊債未清，又添新債，市民必須密切監督官員是否如包拯堅決堅定有法必執。