涉違《港區國安法》與干犯串謀欺詐等多宗罪、已被裁定非法集結罪成的壹傳媒黎智英，日前遭保安局凍結資產，壹傳媒股份昨日開市前停牌，其旗下的台灣《蘋果日報》又宣布今日起紙本停刊。據報，香港《蘋果》內部正出現「跳船潮」，多名中級管理層員工已請辭，近期公司幾乎日日都有人離職。

壹傳媒最近連續5個半財政年度都錄得虧損，累蝕逾20億元；過去10年以來，更累計虧損逾28億元。有證券分析員表示，該公司收入每況愈下，過去幾年值錢的資產「賣得就賣」，以往多次由大股東黎智英向公司「泵水」維持現金流動性，如今黎智英資產被凍結，難重施故技，公司資金出多入少只會加快「乾塘」，加速宣告死亡。

根據《港區國安法第四十三條實施細則》附表3，保安局局長如有合理理由懷疑某人所持有的任何財產是罪行相關財產，或有合理因由懷疑通知所指明的財產會被調離香港，就可以下令將之凍結。黎智英作惡多端，多行不義必自斃，仍在囚禁的他涉及多宗案件候審，更涉嫌違反《港區國安法》，保安局局長根據法例凍結其財產，可避免有人轉移資金，做法合法、合情、合理。

黎智英一直以來涉勾結外國勢力，漢奸行為人所共知，其創辦的壹傳媒多年來經常以假新聞、偏頗失實的報道不斷抹黑中國、唱衰香港，煽動仇恨，用心極其險惡。內地官媒16日發表評論文章，指黎智英在前年8‧18和8‧31兩場非法集結案中，合共獲刑14個月，短短一個月不到，隨即再出凍結其財產的決定，代表「套在以黎智英為首的反中亂港勢力脖子上的法律繩索，正在愈收愈緊。」

黎智英劣行罄竹難書，他是美國反華勢力插手香港、遏制中國的最大代理人及嘍囉。報章更多番報道他透過當代理「金主」，給反中亂港政黨及人士輸送政治黑金，讓這些人於香港有資源興風作浪。同時他利用旗下媒體掩蓋真相、操弄輿論、煽風點火、誤導受眾。在其黑手操控下，「黑暴攬炒」、「港獨」肆虐本港，令社會不得安寧，甚至把香港推到懸崖邊緣。

最令人惋惜的是，部分市民受到黎智英似是而非、顛倒黑白的傳媒言論所迷惑，不少家庭關係因而出現破裂，社會互信蕩然無存，很多人受誤導而踏上違法之路，一些年輕人更鋃鐺入獄，前途一片暗淡，可見其言行貽禍深遠。

「為美國而戰」的黎智英「求惡得惡」，作惡必受到懲罰。不懲處黎智英，無以彌補本港過往所受到的傷害，無以補償他對青年人的摧殘。

不過，筆者憂慮是次做法未必可以完全達到維護國家安全的目的，奸詐狡猾的黎智英有可能早於入獄前已將大部分資產轉移至其妻兒或其他人的戶口，故希望執法部門亦能調查黎智英戶口過往的交易紀錄，以真正凍結他所有與危害國家安全罪行相關的財產。政府亦應徹查壹傳媒集團，若《蘋果日報》觸犯《刑事罪行條例》或國安法，應嚴格執法。