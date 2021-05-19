全球新冠肺炎疫情肯定了中國制度優勝，在全球產業調整中尤為突出。因為美國的新冷戰思維，也因為中國內地成本上升，國際資本主導的全球供應鏈的布局面臨調整。即使中國有完整的產業鏈，優越的配套設施，也阻不住部分加工貿易的外移。

美國主張的產業回歸是空話，美國的成本，基礎設施的匱乏，再工業化的投資龐大，除了個別戰略產業可以不惜工本地重建外，其餘的再工業化難以進展，但從中國內地轉移至其他低成本的生產地卻難以抑止。可是，疫情一來，形勢便改。

早在沙士時期，因為中國疫情，日本便提出「中國加一」的戰略，把部分在華生產抽離，放在海外。但今次新冠疫情證明中國防疫治疫領先全球，在中國內地的生產受惠於中國的制度優勢，受疫情打擊有限，而且在全球疫情惡化之中，中國內地差不多是唯一恢復正常生產物流的國度。相反，國際資本分散生產的地區，卻深陷疫情之中。「中國加一」不是分散風險，反倒是從中國低風險轉移至高風險地區。這有助國際供應鏈重心回歸中國內地，也因為競爭減少，供應集中於中國，促使中國的生產進一步發展。新冠疫情變成中國工業發展的一大助力。

東南亞的情況稍好，印度應是淪陷於疫情之中，美國等以印度制約中國的發展便落空。歐盟本以東歐、北非為加工地，北非戰亂，東歐疫情惡化，歐洲產業外擴便失敗。而美國的後門，中南美洲同時失陷。要把在中國內地的生產抽回，卻外移無地。日本和歐美的工業生產與供應，捨中國內地，可選的地方極少，相信僅有東南亞，但規模有限。美國在緬甸、泰國作亂，也削弱東南亞的生產優勢，且中國與東南亞經濟結合密，當地已成中國腹地，國際資本介入不易。

除非西方重建工業，但是資本不足，勞動力不夠，成本高昂，面對中國內地愈來愈優越的工業競爭力，重建機會不大，且還要擔心甚麼時候大疫再起。全球似已證明，只有中國內地才可以在嚴峻兇惡的疫病攻擊下，有力防衞和克服。國際資本投資要考慮迴避未來疫病風險，便不是「中國加一」的策略，而是「中國減一」，把生產集中於中國避風塘去，同時借助中國「一帶一路」建設的物流交通網絡，運往各國。這一年裏，中歐班列的大盛，證明中國生產、中國運貨模式的可行。

在新冠疫情中突圍而出，不單止因國運亨通，更在於制度優勢，政府和社會的合作，這便反映更深一層的因素──文化與文明條件。